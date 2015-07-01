Золочів'яни збирають кошти на головну площу міста

nus.in.ua, 15 лютого 2019, 15:14

Золочів – давнє європейське місто яке об‘єднує в собі культуру та історію кількох народів і сьогодні переживає період свого відродження. Візитівка міста – площа Вічева (стара назва – площа Ринок) потребує відновлення своєї історичної місії – ключового епіцентру життя громади, що формувався впродовж століть.

У 2011 році на замовлення Золочівської міської ради було виготовлено проект комплексної реконструкції історичної частини міста. Над проектом працював авторський колектив Інституту «Укрдизайнгруп» на чолі з Ігорем Кузьмаком. Головний інженер проекту – Заслужений архітектор України Михайло Федик.

Проект розділений на три етапи. На цей час завершено два етапи проекту. На першому етапі (2011–2014 рр.) проведено заміну всіх підземних комунікацій та влаштовано досконалий дорожній одяг на вулиці Шашкевича, відреконструйовано площу перед церквою Воскресіння Господнього.

На другому етапі (2015-2016) завершено реконструкцію бульвару Сковороди, впорядковано площу перед головним входом до Костелу Успіння Пресвятої Діви Марії. Визначальним на цьому етапі стало те, що коштами меценатів та громади без будь-якого бюджетного фінансування було відновлено дві унікальні скульптури, що були втрачені в радянський період – скульптури

Преподобного Йосифа та Пресвятої Діви Марії з малим Ісусом.

Зараз проект знаходиться на третьому, завершальному етапі. Цей етап характерний тим, що тут передбачається реконструювати площу Вічеву та прилеглі до неї вулиці. Цей громадський простір, відповідно до проекту, буде реконструйовано з врахуванням потреб як золочів‘ян, так і гостей міста. Тут буде збудовано світлофорні об‘єкти, фонтан, громадські вбиральні з врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями. Загальний кошторис проекту станом на цей час становить 54 млн. грн. З них освоєно 25 863 853, 55 грн. для завершення робіт потрібно ще 29 030 233, 45 грн.

Золочівська громада звернулась до благодійників з проханням надати значно меншу суму, яка суттєво допоможе у вирішенні питання реконструкції основної площі міста.

До релізації проекту долучились Нобелівський лауреат Роальд Гофман, громадські діячі, народні депутати, журналісти. Спільно вони створили відеоролик, який поширили у мережі Інтернет.

Міський голова Золочева Ігор Гриньків на своїй сторінці у Фейсбук звернувся до українців всього світу: «До українців у всьому світі! Дорогі брати і сестри! Вшановуючи велич речника національного, літературного та духовного відродження української нації – о. Маркіяна Шашкевича, у м. Золочеві на Львівщині, відбувається реалізація проекту реконструкції центральної площі міста – площі Вічевої (Маркіяна Шашкевича).

Безсмертне ім'я о. Маркіяна Шашкевича, нашого Генія і будителя Руси, автора революційної «Русалки Дністрової», який народився на Золочівщині, є національним символом українського народу.

На завершення проекту в цілому потрібні кошти – 29 млн. грн., що становить річний бюджет невеликого міста Золочева.

На жаль, упродовж декількох попередніх років цей важливий проект не підтриманий коштами Державного бюджету України, тому я вирішив звернутись до Вас із проханням об'єднати зусилля, щоб гідно вшанувати пам'ять поета, священика, великого сина української землі Маркіяна Шашкевича.

Щиро прошу Вас – українську еліту, про підтримку цього проекту та посильний фінансовий внесок для завершення робіт у 2019 році.

Кошти можна перерахувати на рахунок:

Золочівська міська рада Львівської області

м. Золочів, вул. Шашкевича М.,22

Рахунок (гривня) № 25513053700486

Рахунок (долар) № 25552053700845

Рахунок (євро) № 25550053700245

Код ЄДРПОУ 04055908

МФО 325321 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: проект «Реконструкція площі Вічевої (М. Шашкевича), вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева Львівської області».

Відеоролик про реалізацію проекту можна переглянути на сайті Золочівської міської ради: https://zlmr.gov.ua/ або моїй сторінці у Фейсбук: https://www.facebook.com/zolochiv.misto.

Заздалегідь вдячний Вам за розуміння та підтримку».

Долучитись до відродження рідного міста можете й ви, – хто сотнею, хто двома, а хто тисячею. Лише разом ми збудуємо місто,в якому хочеться жити.