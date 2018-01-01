РОЗМОВЛЯЄМО ПРО ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ З ПСИХОЛОГОМ ІРИНОЮ МЕДИНСЬКОЮ

nus.in.ua, 15 лютого 2019, 15:41

У Золочеві на міському стадіоні 14-річну школярку побили її ровесниці. У дівчини діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої.

У Золочівський відділ поліції 6 лютого із письмовою заявою звернулася 14-річна місцева школярка. Підліток повідомила, що близько 15 години на міському стадіоні її побили візуально знайомі дівчата. Зі слів потерпілої, вони повалили її на землю та нанесли кілька ударів по обличчю, а також тягнули за волосся. В цей час поруч стояли троє хлопців, які спостерігали за ними, але не втручалися.

У школярки медики діагностували: «струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої».

Поліцейські встановили особи усіх учасників події. Ними виявилися місцеві дівчата віком 14-15 років, учениці різних шкіл Золочева.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вчинене карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами до двохсот годин, або виправними роботами до одного року.

Наразі правоохоронці опитують дітей в присутності їхніх батьків та проводять досудове розслідування.

Кривдницями школярки виявилися її однолітки – місцеві дівчата віком 14-15 років, які навчаються у різних Золочева.

Що загрожує школяркам? За фактом побиття дівчинки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. Наразі поліцейські опитують дітей в присутності їхніх батьків та проводять досудове розслідування.

До нападниць можуть застосувати дію закону про булінг.

Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.

За булінг карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин. Таке покарання закон визначає для підлітків віком 14-16 років, однак накладатимуть штраф на батьків чи опікунів.

Про булінг і його прояви ми запитали у психолога Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги по боротьбі з домашнім насиллям Ірини МЕДИНСЬКОЇ.

– Булінг – це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження.

Булінг може проявитися у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози) та фізичних знущань (удари, побиття). Від булінгу страждають як агресори, так і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, а мають проблеми психоемоційного розвитку. Такі діти потребують підтримки дорослих.

– Ірино Ярославівно, як зрозуміти, що дитина є жертвою булінгу?

– По-перше, дитина може не хотіти йти до школи, вигадувати хворобу у шкільні дні. По-друге, часто у дитини змінюється поведівнка: вона усамітнюється. По-третє, дитина починає губити гроші, приходить у порваному одязі. Нерідко характерна відсутність контакту з однолітками, обмальовані руки чи специфічні малюнки.

– Чому діти стають жертвами цькувань?

– Основними причинами є занижена самооцінка, домашня атмосфера або ж атмосфера у класі.

– Що порадите робити батькам?

– Найперше, що повинні зробити батьки, – це дати дитині відчути, що вони поруч, заспокоїти її, запевнити, що вони її не звинувачують і вона може з ними говорити відверто. Обов‘язково бути терплячими. Спробувати з‘ясувати все, що зможуть. Пояснити дитині, що немає нічого поганого у тому, щоб розповісти про агресивну поведінку щодо когось. Батькам треба пам‘ятати, що ситуації фізичного насилля потребують негайного втручання з боку батьків та візиту до школи. Поясніть дитині, що в школі вона може звертатись до вчителів, адміністрації, шкільного психолога, у службу у справах дітей, у районний центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді і звичайно до фахівців нашої Мобільної бригади.

Батьки повинні підтримати свою дитину у налагодженні дружніх стосунків з однолітками, пояснити, що зміни будуть відбуватися поступово, але дитина може розраховувати на підтримку найрідніших для неї людей, батьків.

– Що робити вчителям?

– Обов‘язково відслідковувати ситуацію у класі.

– Як допомогти дитині-агресору?

– Дитині, яка цькує інших, увага і допомога потрібна не менше, ніж тій, яка страждає від булінгу. Якщо ваша дитина-агрессор, відверто поговоріть, що відбувається, з‘ясуйте, як вона ставиться до своїх дій. Уважно вислухайте і зосередьтеся на пошуках фактів. Не применшуйте серйозність ситуації. Ретельно поясніть, які дії ви вважаєте переслідуванням інших. До них відносяться: цькування, загрозу фізичного насильства, залякування, висміювання, коментарі з сексуальним підтекстом, публічні приниження, штовхання, принизливі висловлювання або жести. Дайте зрозуміти дитині, що агресивна поведінка є дуже серйозною проблемою, і ви не будете терпіти це в майбутньому. Чітко і наполегливо, але без гніву попросіть дитину зупинити насильство. Загрози і покарання не спрацюють. Агресивна поведінка та прояви насильства можуть вказувати на емоційні проблеми. Порадьтеся з психологом.

Булінг впливає на всіх, хто бере в ньому участь або спостерігає, та має наслідки в майбутньому.

Діти, які піддаються булінгу втрачають відчуття емоційної та фізичної безпеки. Вони відчувають безпорадність і страх загрози. Булінг провокує тривожні та депресивні розлади, дитина втрачає повагу до себе. Страхи та невпевненість руйнують здатність до формування та підтримки стосунків з однолітками.

Ті, хто булять, частіше за інших потрапляють у ситуацію, де проявляється насилля, беруть участь у бійках, мають досвід вживання алкоголю та наркотичних речовин, залучаються до ранніх статевих стосунків.

Навіть поодинокий випадок булінгу залишає емоційний слід, що робить проблему найпоширенішою причиною звернень до психолога.

На жаль, все частіше доводиться чути про булінг в школах, жорстокість дітей часто переходиться усі межі. Бійки між школярами і психологічне насилля можуть нанести непоправної шкоди дитині.

– Ми говоримо про булінг у школярському середовищі, але ж є випадки коли вчитель цькує учня, або навпаки.

– Зазвичай терміном «булінг» описують цькування серед учнів, проте трапляються випадки цькування школярів вчителями, а іноді й вчителя учнями.

Є різні види булінгу: серед учнів, цькування учня вчителем, цькування вчителя учнями, цькування вчителя у педагогічному колективі (мобінг).

Ще є кібербулінг. У цьому випадку «зброєю» стають соцмережі, форуми, чати чи мобільні телефони. Булер може вдаватися до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування.

Ще раз хочу наголосити, що саме батькам необхідно мати довірливі стосунки з дітьми і знати головні ознаки, за якими можна підтримати і захистити свою дитину.



Розмовляла Ірина ДОМАРЕЦЬКА



фото: 1news.com.ua