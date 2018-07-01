Високопрофесійний сержантський корпус – вимога сьогодення

nus.in.ua, 2 жовтня 2018, 17:52

26-27 вересня на базі Навчального центру Національної гвардії України вперше з моменту створення проходить збір головних старшин усіх частин та територіальних управлінь Національної гвардії України.

Високопрофесійний сержантський корпус − це майбутнє Нацгвардії. Минулого року при проведенні організаційно-штатних змін відповідно до стандартів НАТО було введено посаду головного старшини Національної гвардії України, що стало початком запровадження нової моделі побудови сержантського та старшинського корпусу.

Було враховано досвід країн НАТО, правоохоронних формувань − членів Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції в статусі військової установи (FIEP) й Збройних Сил України.

Учора, 26 вересня, на території музею-заповідника «Золочівський замок» відбулось урочисте відкриття збору. 49 головних старшин з усієї України вишикувались під українським стягом.

Начальник навчального центру Національної гвардії України полковник Михайло Кулик привітав учасників збору:

– Мені надзвичайно приємно, що ці заходи проходять тут, у нас на Золочівщині, що вони проходять в нашому Навчальному центрі Національної гвардії України, де готуються сержанти всіх рівнів для потреб Національної гвардії України. Сьогодні надзвичайно складні часи і вони вимагають від нас бути більш досконалими, більш сильними, більш впевненими в собі, в своїй зброї, в своєму особовому складі. Дуже багато залежить від вас, дорогі колеги, від того, як ми зможемо навчити особовий склад. Від нас з вами залежить якість виконання службово-бойових завдань. Я бажаю всьому особовому складу, який прибув на наші збори, витримки, сили духу, натхнення, міцного здоров’я. Стараємось навчатись самі, вдосконалюватись і навчати наш особовий склад. Ставаймо сильнішими і тоді буде набагато менше бажаючих на нас нападати.

До колег звернувся головний старшина Навчального центру Національної гвардії України, старший прапорщик Дмитро Тимощук:

– Вітаю сьогодні усіх із початком першого в Україні навчального збору головних старшин. У Національній гвардії України сформовано і визначено основний напрямок, що дасть можливість збільшити професіоналізацію військовослужбовців Національної гвардії України. Саме ви є опорою і помічником командира, офіцера. Саме ви відповідаєте за створення дійсно дієвого професійного сержантського та старшинського складу Національної гвардії України. Бажаю вам витримки, розуміння успіхів на шляху служіння народу України.

Хвилиною мовчання вшанували пам’ять синів і дочок Українського народу, котрі загинули, захищаючи нашу незалежність. Військові капелани о. Андрій Кулицький та о. Юрій Галабуда благословили присутніх на добру службу.

Про свою роль на посаді головного старшини розповідає головний старшина Навчального центру Національної гвардії України, старший прапорщик Дмитро Тимощук:

– Я, як головний старшина, відповідаю за професійний розвиток сержантського та старшинського складу Національної гвардії України. А також донесення та надання пропозицій командуванню при вирішенні проблемних питань при проходженні військової служби військовослужбовцями рядового, старшинського та сержантського складу. Це в першу чергу помічник офіцера. Найперше для того, щоб сержант дійсно був сержантом. Сержант має бути лідером, який відповідає за індивідуальну підготовку військовослужбовців. Головний старшина військової частини є радником командира частини з питань проходження служби, з питань професіоналізації, з питань кадрового менеджменту. Як вказано в Голубій книзі сержанта США, сержант – це хребет армії. Саме на сержантах тримаються Збройні сили України та Національна гвардія України.

Начальник Навчального центру Національної гвардії України полковник Михайло Кулик у розмові із журналістами зазначив:

– Сьогодні до Навчального центру Національної гвардії України прибуло 49 головних старшин полків, бригад територіальних управлінь, з якими буде проведено навчально-методичний збір. Особовий склад зможе спільно обговорити ті проблемні питання, які є сьогодні в Національній гвардії України, сформувати спільне бачення щодо підходів до навчання, до виховання особового складу, до виконання службових обов’язків. З учасниками збору буде проведено навчання під керівництвом офіцерів Головного управління Національної гвардії України, головних старшин НГУ. Запрошений головний старшина Збройних сил України, запрошені будуть фахівці різних галузей, психологи. І найголовніше, що це можливість обговорити за круглим столом проблеми, які є у Нацгвардії по розвитку старшинської вертикалі, та визначитись із завданнями на майбутнє. Головний старшина – це перший помічник командира військової частини. Це той, на кому замикається сержантська вертикаль. Це той керівник, який повністю забезпечує, організовує роботу сержантського складу. На сержантах дуже велика відповідальність за особовий склад, за навчання, за дисципліну. Зараз вже вибудувана сержантська вертикаль від командира відділення до головного старшини Національної гвардії України і вона досить ефективно почала працювати. Ми стаємо більш досконалими.

Серед присутніх була і єдина в Україні жінка – головний старшина Вікторія Андрієнко:

– До лав Національної гвардії я прийшла десять років тому. У мене це сімейне. Мої батьки – військовослужбовці. Починала я з рядової посади радіотелеграфіста. Після певного періоду мене було рекомендовано на навчання. Базовий рівень навчання я проходила у Золочеві. Так поступово зростала професійно. Спочатку було дещо важко, бо сприймали мене все ж як жінку. Однак, зараз ситуація зараз змінюється. В українській армії гендерна рівність і жінки можуть займати військові посади на рівні з чоловіками. Ми на одному рівні проходимо фізичну підготовку, тактичні заняття, займаємось стрільбою тощо. Це прописано законодавчо. Для прикладу, раніше жінка не могла займати посаду стрільця, зараз це стало можливим. Зараз дуже багато жінок приходять у Національну гвардію на контракт. Попри те, що я – жінка, я цілком усвідомлюю, де я знаходжусь і яка ситуація в державі. Тобто я усвідомлюю свій обов’язок перед своїм народом і державою – таким є кредо українського сержанта. Якщо надійде наказ їхати у зону бойових дій, я поїду. Наразі я на посаді головного старшини відповідаю за індивідуальну підготовку особового складу. Головні сержанти зараз є помічниками і опорою офіцерів.

На запитання про мрію головний сержант Вікторія Андрієнко відповідає: «Поганий той солдат, який не мріє стати генералом». То ж можливо, що в українській армії все ж появиться жінка-генерал.

На сьогодні високопрофесійний сержантський корпус − це вимога сьогодення, це платформа для розбудови оновленої Національної гвардії України, зразка військових формувань країн Європи та НАТО.

Леся ГОРГОТА

