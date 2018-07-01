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Тут карбується сержантський фундамент національної гвардії

nus.in.ua, 12 липня 2018, 15:42
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Тут карбується сержантський фундамент національної гвардії

У Навчальному центрі Національної гвардії України відбувся навчальний збір із начальниками територіальних управлінь, навчальних закладів і центрів, командирів військових частин Національної гвардії України.                                                                                                        
Керівників частин та закладів Нацгвардії ознайомлять з усіма нормативно-правовими профільними нововведеннями. Також присутні обговорять розвиток систем управління та бойової підготовки і визначать головні напрями роботи з урахуванням загроз ворога й виконання завдань у межах операції Об’єднаних сил.                                                                                                                                            «Ми зібралися в Золочеві, щоб кожен командир подивився як і в яких умовах зараз карбується сержантський фундамент Національної гвардії. Саме тут тренують інструкторів, які потім відповідають за бойову підготовку наших бійців. Високий рівень навчання – одна із головних запорук якісного виконання служби», – пояснив під час відкриття зборів командувач НГУ генерал-полковник Юрій Аллеров. Командувач Національної гвардії мотивував серйозно підійти до навчального процесу: «Для учасників зборів сплановано заняття по всіх напрямах діяльності Національної гвардії. На завершальній частині хочу почути думку і пропозиції від кожного командира. Головне – щоб ці збори були ефективними, а це залежить від кожного з вас».                                                                                  Збори тривали 3 дні. Навчання проходили не лише в Навчальному центрі, а й на території військових частин Західного ОТО. Учасникам зборів продемонстровано правильну роботу зі спеціальною вимірювальною і пошуковою технікою, поліграфами, безпілотними літальними апаратами. Вивчався досвід прийняття військових рішень і системи управління на рівні штабу за стандартами НАТО. Другий день зборів стосувався безпосередньо завдань по всіх функціях Національної гвардії: від охорони важливих державних об’єктів – до антитерористичних і стабілізаційних дій (з урахуванням нового Закону України «Про національну безпеку»). Уважно обговорили роль Національної гвардії під час деокупації захоплених територій Донбасу. Не обійшли і питання підбору та підготовки особового складу і гендерної інтеграції.
Завершились збори розширеним засіданням військової ради Національної гвардії України.

Прес-служба НГУ

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