«Маршрут успіху» у Давидівську ОТГ

nus.in.ua, 16 серпня 2018, 13:47

Львівське регіональне відділення Асоціації міст України провело навчальний візит в рамках програми «Маршрут успіхів» на тему: «Розвиток гуманітарної сфери в ОТГ» у Давидівську об'єднану територіальну громаду, що у Пустомитівському районі. Участь у програмі взяли виконавчий директор Львівського РВ АМУ Vasili Abaimov, заступник виконавчого директора Lesya Depko, консультанти Офісу реформ у Львівському РВ АМУ, голови багатьох міст та ОТГ Львівської області. Захід організовано в рамках Проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID.

Про створення Давидівської ОТГ та її особливості присутнім розповів голова громади Володимир Керницький. Давидівська ОТГ складається з 12 населених пунктів, зареєстрованого населення – 13 500 осіб, а реально – близько 20 000. Бюджет громади – 85 млн. грн, половина з яких – власні надходження. У громаді є 4 старостинських округи. Старости мають діловода і печатку, і, як зазначив Володимир Керницький, він як голова, у роботу старост втручається мінімально. А земельні питання вони взагалі вирішують самі.

Про ситуацію в освіті та медицині присутнім розповіли начальник відділу освіти Світлана Кришталь та головний лікар амбулаторії загальної практики сімейної медицини Ірина Гнатів.

Після обох презентацій гості побували на будівництві дошкільного навчального закладу у селі Пасіки-Зубрицькі, яке має завершитися цього року, оглянули пульт охорони, де транслюється інформація з камер спостереження, встановлених по усьому селу. Це дозволяє мешканцям села почувати себе у безпеці та звело до мінімуму злочинність.

Згодом гості переїхали у центр громади – село Давидів, де познайомилися з амбулаторією загальної практики сімейної медицини, сільською радою і Народним домом, де також розташована музична школа та публічна бібліотека.

Гуманітарна сфера в громаді є пріоритетною. Громада не закрила жодної школи, розширяє мережу дитсадків, будуватиме ще одну амбулаторію. До слова, зараз в ОТГ є 2 амбулаторії та 4 ФАПи. Також в Давидівській ОТГ утворили власну музичну та спортивну школу, публічну бібліотеку. Усе це сприяє духовному та культурному розвитку мешканців громади та робить їхнє життя насиченішим та повнокровнішим.

Думками про процес децентралізації ділиться учасник поїздки у Давидівську ОТГ Михайло ГЕТЬМАНЧИК, депутат Золочівської районної ради:

– Чи багато наших співвітчизників знає, що з 1 січня 2015 року в державі пройшла бюджетна децентралізація і податки почали надходити в органи місцевого самоврядування, значно зміцнивши фінансову спроможність наших громад. І уже в жовтні місяці 2015 року для раціонального використання цих коштів, для покращення життя наших громадян, взявши курс на євроінтеграцію, справжні патріоти взялися за створення об‘єднаних територіальних громад. Тим самим забравши повноваження, ресурси з центру на місця і тими діями взяли відповідальність перед громадою. Тільки відповідальні, справжні патріоти, а, шо саме головне, не користолюбиві чиновники підтримали ідею децентралізації, відмовившись від посад для того, аби об‘єднавшись, обрати чесну людину, справжнього професіонала, доброго менеджера і за короткий період показати як можна змінити рівень життя людей. Саме це ми побачили, відвідавши Давидівську об‘єднану територіальну громаду у рамках обміну досвідом.

Аналізуючи роботу керівника громади приходимо до висновку, що це цілком інший підхід до процесу управління громадою, якісно вищий, ніж у нас. Адже незалежні управлінці самі вирішують, що і скільки ремонтувати, що і скільки будувати і яка проблема більш актуальна. Жодної політики. Лишень вирішення господарських проблем, які вирішуються пропорційно в кожному окрузі. Завдяки рішенню про повернення на місця не менше 80 % коштів доходів округів люди з бажанням висловлювали думку щодо приєднання населених пунктів до об‘єднаної громади.

У зв‘язку з тим, що чисельність громади становить менше 14 тисяч громадян, на утримання управлінського апарату достатньо 20 % коштів громади. Недаремно кажуть, що дурний вчиться на своїх помилках, а мудрий на чужих. Адже у Львівській області є приклад непрофесійного підходу до створення громади – Вільшанецька ОТГ на Самбірщині, де всього 2,9 тисяч населення і тому 76 % свого бюджету вона витрачає на управлінську діяльність. Це мало б служити прикладом для деяких наших організаторів кишенькових ОТГ. Хоча малоймовірно, що пріоритетом для них є покращення життя людей. Напевно більш важливо для них не опинитись осторонь «кормушки».

Адже науковці стверджують, що мінімум 10-15 тисяч населення потрібно для повноцінного функціонування об‘єднаної територіальної громади. Тож правильно було б уважно почитати методику створення об‘єднаних територіальних громад, їх функції, повноваження і надання послуг населенню, а не маніпулювати думкою людей, що прийдеться їздити за довідкою за багато кілометрів. Адже на кожній території колишніх сільських ради працює староста і діловод зі значно більшими повноваженнями, ніж теперішні сільські голови.

На превеликий жаль, четвертий рік наш район тупцює на місці, не створивши жодної ОТГ. Не визначивши стратегію розвитку району, розпорошуючи кошти за пропозиціями політичних партій, ремонтуючи ФАПи, Народні доми, адмінбудівлі, не будучи впевненими у їхньому функціонуванні з рік-два.

З 2015 року держава надає субвенцію на формування інфраструктури новостворених ОТГ. З року в рік кількість громад збільшується, а сума субвенції не зростає пропорційно, а фактично зменшується, якщо йдеться про гроші, які йшли на одну ОТГ. А з 2019 року і впродовж п‘яти наступних років розмір державної субвенції на формування інфраструктури ОТГ буде зменшуватись на 20% щорічно.

Тож сьогодні очевидно наскільки далекоглядними були ті громади, які створились у 2015– 2016 роках. І скільки втратили ті, які були створені пізніше, а тим більше ті, які ще сьогодні не можуть наважитись на процес децентралізації. Іноді цинічно обмежуючи людей, місцеві посадовці якнайдовше хочуть лишитись при владі.

Тож сьогодні перед організаторами ОТГ стоїть непросте завдання – не тільки передбачити достатньо власні доходи та проаналізувати капітальні видатки на одного жителя, а й мінімізувати питому вагу видатків на утримання апарату управління. Отож, від пропозиції створити кишенькові громади доведеться відмовитись.





Ірина ДОМАРЕЦЬКА