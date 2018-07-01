ВИСТАВКА АНТИКВАРНИХ АВТОМОБІЛІВ (відео)
nus.in.ua, 28 липня 2018, 15:11
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20-28 липня 2018 року в Україні відбувається міжнародний пробіг антикварних автомобілів «Слідами героїв трилогії Генрика Сенкевича», організований спільно міжнародним клубом CAAR (Клуб античних автомобілів та райдів – польський підрозділ, м.Варшава) та АФК ЗАЗ Козак (м. Львів). Маршрут пробігу: Варшава – Львів – Кременець – Збараж – Тернопіль –Теребовля – Кам‘янець-Подільський – Сатанів – Тернопіль – Золочів – Жовква – Варшава. Серед учасників пробігу представники Польщі, Німеччини, Нідерландів, Данії та України – всього 40 екіпажів. 27 липня учасники пробігу відвідали наше місто Золочів та Золочівський замок.
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