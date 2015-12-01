nus.in.ua, 13 квітня 2018, 13:00

Хто з дорослих не мріє хоч на деякий час повернутися у пору безтурботного дитинства, забути про клопоти дорослого життя, радіти кожній дрібниці і щоб найбільшою проблемою були не вивчені уроки? Правда ж? А будучи дітьми, хочеться чим швидше вирости, зануритися у вирій дорослих подій. Та чи так легко бути дорослим, виконувати правила і зобов’язання?

Аби зі шкільних років діти відчували себе відповідальними і організованими, у школах діє учнівське самоврядування, основною метою якого є навчити школярів самостійно вирішувати різноманітні питання, планувати й організовувати шкільні заходи, адже самостійність допомагає формувати активну життєву позицію й реалізувати свій лідерський потенціал.

Нещодавно у Золочівському НВК «Школа радості» – ДНЗ на один день змінився не тільки педагогічний колектив, а й технічний – кухар, техпрацівники, медперсонал. Учні спробували себе навіть у ролі вихователів, працюючи з дошкільнятами.

Обов’язки вчителів на себе взяли учні старших класів, заздалегідь розподіливши доручення між усіма учнями. До цього дня вони готувалися довго, до дрібниць продумували план уроку разом із педагогами, хвилювалися та старалися, аби цей день сподобався і був цікавим для усієї шкільної родини.

«Більше п’яти років у нашому навчальному закладі ми практикуємо день самоврядування. Основною метою є можливість спробували себе у ролі дорослих хоч на один день. І не так важливо, щоб вони спробували себе у ролі педагога, як те, щоб зрозуміли і відчули, як це – бути дорослими, брати на себе зобов’язання і їх виконувати», – поділилась директор НВК Ярина Дмитрівна Сухецька.

У цей день обов’язки директора виконувала Анна Богонюк, учениця 9 класу, так як традиційно функції керівника здійснює президент школи.

Під її чітким керівництвом учні на відмінно справилися зі своїми обов'язками. Вона розказала, що кожен готувався до уроків дуже старанно, протягом двох тижнів члени учнівського самоврядування контролювали процес підготовки інших учнів, а учителі допомагали готуватися до уроків і, власне, були присутні на цих уроках.

«Такі дні самоврядування є хорошою ідеєю, адже кожен учень випробовує насамперед сам себе, чи справиться він із поставленим перед ним завданням. Упродовж дня було проведено 37 уроків та по три заняття у кожній дошкільний групі», – поділилась Аня.

Завучами з навчальної та виховної роботи в цей день були Поліна Нечайко та Юлія Стець.

«Робота вчителя – клопітка і важка. Такі дні самоврядування дають змогу нам, учням, зрозуміти, що треба із більшою повагою і шаною ставитися до вчителів», – прокоментувала завуч з виховної роботи Поліна Нечайко.

Та, погодьтеся, не менш важливі функції у школі виконує технічний персонал – кухарі, завідувач господарством, гардеробниця, медпрацівник – без яких не обходиться жоден навчальний заклад. Тому й такі ролі приміряли на себе учні. На кухні допомагали чистити картоплю, смажити котлети й накривати на стіл, техпрацівники слідкували за порядком.

«Ми замітали на поверхах, мили підлогу, і можу сказати, що це важко. Після цього ще більше починаєш цінувати працю тих, хто робить це щоденно. Хочу подякувати тим, хто забезпечує чистоту в школі кожного дня», – розказав учень 6 класу Віктор Солтовський.

Після насиченого і напруженого дня в актовій залі усіх чекав, організований учнівським самоврядуванням, конкурс поезії. Учні підготували вірші різних авторів, читали не тільки українською, а англійською та польською. Переможцями конкурсу стали Анастасія Цілик, Софія Блозовська та Дмитро Сухецький. Після нагородження переможців учні розпочали активне обговорення дня самоврядування, усі ділилися враженнями, емоції переповнювали.

Школярі одностайно дійшли висновку, що такі заходи мають проходити щорічно і в кожному навчальному закладі.





Мар'яна БОЙКО

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