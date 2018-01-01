Гвардійці відсвяткували Різдво

nus.in.ua, 11 січня 2018, 13:55

Різдво Христове – це одне із найбільш очікуваних подій у році. Як правило, це свято відзначають у сімейному колі, прославляють народження Спасителя Ісуса Христа, куштують кутю та інші смачні страви.

Без будь-якого релігійного розрізнення пройшла справжня різдвяна вечеря для військовослужбовців строкової служби та всіх, хто виконував завдання служби.

Гарний настрій та святкові страви для солдат допомагали забезпечити духовні наставники та громадська організація «Союз українок». З Різдвом Христовим особовий склад привітали командування Навчального центру, священнослужителі різних конфесій, учасники вертепу з числа військовослужбовців.

Вони побажали гвардійцям та їх рідним веселого Різдва і смачної куті. А військовий капелан отець Юрій Галабуда звернувся до військовослужбовців з такими словами: «Сьогодні, не дивлячись на те, що ви не вдома, у вас є можливість, перебуваючи у святковій обстановці, разом благословити цю їжу. Сама атмосфера Різдва показує, що з Богом ми щасливіші. Щиро Вас вітаємо і просимо спільно помолитися…». Після спільної молитви колядували всі разом.

Впродовж Різдвяних свят святкову атмосферу підтримували військовий оркестр та церковна громада УГКЦ міста Золочева, котрі вітали особовий склад виконанням колядок та церковних пісень.

Велика подяка духовенству і представникам громадськості, які доклали чимало зусиль для того, щоб на Різдвяні свята на столах у військовослужбовців були святковий настрій, кутя та різдвяні страви.

Христос народився! Славімо його!