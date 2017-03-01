Обмін цікавого професійною інформацією

nus.in.ua, 28 грудня 2017, 12:23

14 грудня 2017 року на базі Золочівського професійного ліцею під егідою навчально-методичного центру професійно-технічної освіти Львівської області відбувся навчально-практичний семінар «Стимулювання пізнавальних інтересів і мотивів навчальної діяльності на уроках теоретичного і виробничого навчання».

У роботі семінару активну участь взяли майстри виробничого навчання та викладачі десяти навчальних професійно–технічних закладів будівельного профілю області.

Відкрили семінар методист НМЦ ПТО у Львівській області В. Б. Гузюк та директор Золочівського професійного ліцею І. З. Смолин.

У рамках семінару майстер виробничого навчання Золочівського професійного ліцею Р. І. Пастернак провів відкритий урок виробничого навчання у групі № 104 (професія муляр , юштукатур, пічник) по темі: «Мурування паливника».

У читальній залі бібліотеки викладач ліцею Р. І. Ружило провела учнівську конференцію «Історія винаходу та розвитку опалення», а викладач Олеського професійного ліцею В. І. Василів зачитала доповідь про історичні аспекти професії муляр. Цікаві та змістовні доповіді викладачів та учнів супроводжувалися показом слайд-шоу. Окрім того, учасники семінару переглянули фільм «Український фен-шуй української хати».

Методист НМЦ ПТО у Львівській області В. Б. Гузюк ознайомила присутніх з інформацією щодо особливостей викладання спецдисциплін у 2017 –2018 навчальному році.

Загалом слухачі семінару мали можливість обмінятися цікавою професійною інформацією зі своїми колегами, ознайомитися з навчально-технічною та матеріальною базою Золочівського професійного ліцею.

Закінчився семінар екскурсією у Золочівський замок.



Роман Пастернак