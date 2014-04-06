Турнір з міні-футболу пам'яті м. попадюка

nus.in.ua, 3 березня 2017, 13:04

У Золочівському професійному ліцеї проводились загальні змагання з міні-футболу, присвячені пам’яті Мирослава Попадюка серед учнів ПТНЗ.

Турнір розпочався виконанням Державного гімну України, підняттям національного прапора та хвилиною мовчання пам’яті М. Попадюка.

Перед початком змагання всіх присутніх привітали директор ліцею Ігор Зіновійович Смолин та методист Львівського обласного навчально-методичного центру Ірина Романівна Руханська.

У змаганнях взяли участь чотири команди: господарі змагань – Золочівський професійний ліцей, команда Червоненського ВПУ, Олеського професійного ліцею, Поморянського професійного ліцею.

Переможець змагань буде брати участь у фінальних змаганнях, які відбудуться 25 березня цього року у Львові.

Розпочались змагання матчем команд Золочівського і Поморянського професійних ліцеїв. У напруженій боротьбі, програючи з рахунком 0:2, господарям вдалося звести матч у нічию (2:2). У другому матчі Олеський ПЛ впевнено переграв Червонянське ВПУ з рахунком 6:0. Результати другого туру такі: Золочівський ПЛ – Червоненське ВПУ – 4:5, Олеський ПЛ – Поморянський ПЛ – 4:2.

І у заключному турі золочів‘яни поступились футболістам Олеського ПЛ з рахунком 1:3, а команди Червоненського ВПУ і Поморянського ПЛ зіграли у нічию (2:2).

Таким чином, переможцем змагань стала команда Олеського професійного ліцею, яка набрала максимальну кількість очок, перегравши всіх суперників. Друге місце посіла команда Червоненського ВПУ, а Поморянський ПЛ і Золочівський ПЛ стали, відповідно, третіми і четвертими.

Команда переможниця була нагороджена грамотами відповідного ступеня.







В. Зозуля,

керівник фізвиховання