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Коса любить хитрого

nus.in.ua, 16 червня 2017, 15:21
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Коса любить хитрого

Літній ранок 14 червня зібрав золочів‘ян в міському парку «Здоров‘я». Більше півсотні чоловіків учора зійшлись на косовицю. Нагадаємо, що косовиці тут проходять традиційно – щосереди. Косовиця здавна збирала громаду гуртом. Починалась вона із початком Петрівки.
Успіх у косовиці залежав насамперед від знарядь праці. Недарма казали: «З поганою косою і косар упріє, бо коса любить хитрого, а ціп дурного». Неабияку роль відігравала якість металу і, безперечно, уміння справно поклепати. Учора в парку бриніли і більш сучасні знаряддя праці. Однак, ніщо не замінить звичайну стару добру косу.
Богдан РИБАХА, заступник міського голови Золочева:
– Сьогодні це вже друга косовиця у міському парку «Здоров‘я» у цьому сезоні. Сьогодні до комунальників приєднались працівники Золочівської міської ради, районного відділу поліції, військовослужбовці Навчального центру Національної гвардії України, Збройних сил України, Золочівського професійного ліцею, мешканці нашого міста. У нашому місті значні території парків і скверів і комунальники не мають змоги самотужки все вчасно пообкошувати. Але сьогодні дуже велика робота зроблена саме завдяки спільним зусиллям. Звісно, що хотілося б бачити серед нас більше золочів‘ян. Маємо спільно робити все для того, щоб нашим дітям, нашим мешканцям було безпечно і комфортно відпочивати у парку. Хочу подякувати усім, хто сьогодні працює у міському парку за їхню велику працю. Закликаю золочів‘ян приєднуватись до нас наступної середи, 21 червня, з 6 год. ранку.

Леся ГОРГОТА
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