6 серпня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Маленька волонтерка з великим серцем

nus.in.ua, 4 серпня 2017, 09:57
0
7
Роздрукувати
Маленька волонтерка з великим серцем

Волонтери і волонтерство... У кожного з нас підсвідомо відразу виринає образ доброї, чесної, багатої духовно, але трохи втомленої від постійного пошуку і напруження людини. Ми не довго задумуємося, коли потребує допомоги хвора дитина, поранений воїн АТО чи потерпілий від стихії. І щиро радіємо, якщо вдалося за закликом волонтерів і допомогою небайдужих людей врятувати чи вилікувати когось. Така звістка зі сторінок чи новин ЗМІ надихає надалі надавати допомогу, ніколи не збайдужіти до чужої біди.
У Золочеві живуть небайдужі люди. Особливо вражає, коли найвищі якості співчуття, співпереживання батьки розвивають у своїх дітей. Мартуся Моспан чи не наймолодша волонтерка на Золочівщині. Донька військового, учасника бойових дій, військовослужбовця гвардійця Навчального центру Національної гвардії України підполковника Євстахія Моспана разом з мамою Мирославою і братом Сергієм (а він є неодноразовим переможцем спортивних змагань), переймаються долею тих, хто потребує допомоги на передовій у східних регіонах нашої держави. У вільний час на добровільних засадах з однодумцями плетуть маскувальні сітки для наших вояків. І такі приклади не поодинокі.
Весь колектив Навчального центру НГУ та мешканці міста Золочева захоплюються такими людьми і подібними проектами, підтримують їх. Саме в родинах, у яких сімейними цінностями вважається допомога ближньому, виростають справжні патріоти.

Роман СИДОРОВИЧ, майор
Фото з сімейного архіву Моспанів

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Гвардійці долучились до здачі крові

Гвардійці долучились до здачі крові58

Дорога золочівська громадо, від імені колективу Навчального центру

Дорога золочівська громадо, від імені колективу Навчального центру309

Медицина катастроф допомагає військовим

Медицина катастроф допомагає військовим367

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.