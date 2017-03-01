Маленька волонтерка з великим серцем

nus.in.ua, 4 серпня 2017, 09:57

Волонтери і волонтерство... У кожного з нас підсвідомо відразу виринає образ доброї, чесної, багатої духовно, але трохи втомленої від постійного пошуку і напруження людини. Ми не довго задумуємося, коли потребує допомоги хвора дитина, поранений воїн АТО чи потерпілий від стихії. І щиро радіємо, якщо вдалося за закликом волонтерів і допомогою небайдужих людей врятувати чи вилікувати когось. Така звістка зі сторінок чи новин ЗМІ надихає надалі надавати допомогу, ніколи не збайдужіти до чужої біди.

У Золочеві живуть небайдужі люди. Особливо вражає, коли найвищі якості співчуття, співпереживання батьки розвивають у своїх дітей. Мартуся Моспан чи не наймолодша волонтерка на Золочівщині. Донька військового, учасника бойових дій, військовослужбовця гвардійця Навчального центру Національної гвардії України підполковника Євстахія Моспана разом з мамою Мирославою і братом Сергієм (а він є неодноразовим переможцем спортивних змагань), переймаються долею тих, хто потребує допомоги на передовій у східних регіонах нашої держави. У вільний час на добровільних засадах з однодумцями плетуть маскувальні сітки для наших вояків. І такі приклади не поодинокі.

Весь колектив Навчального центру НГУ та мешканці міста Золочева захоплюються такими людьми і подібними проектами, підтримують їх. Саме в родинах, у яких сімейними цінностями вважається допомога ближньому, виростають справжні патріоти.





Роман СИДОРОВИЧ, майор

Фото з сімейного архіву Моспанів