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Гвардійці долучились до здачі крові

nus.in.ua, 10 березня 2017, 11:31
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Гвардійці долучились до здачі крові

7 березня військовослужбовці Навчального центру Національної гвардії України приєднались до проведення благодійної акції дня донора з метою здачі крові для всіх, хто постраждав в зоні проведення АТО.
Задля допомоги постраждалим, гвардійці прибули у Львівський обласний центр служби крові.
«Я вважаю, що здача крові на потреби хворих чи поранених була, є і буде важливою та почесною справою. Кожен, хто долучається до цієї акції, надає посильну допомогу. Завдяки донорам медики рятують життя сотням людей,» –зауважив прапорщик Володимир Фелештин.
Своєю доброчинністю гвардійці Навчального центру вкотре доводять, що вони завжди здатні прийти на допомогу усім, хто її потребує.


Майор Роман Сидорович
Фото старшого солдата
Михайла Гулика

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