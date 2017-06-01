У Київ закохуються з першого погляду

nus.in.ua, 2 червня 2017, 16:46

«Як тебе не любити, Києве мій…», – ці слова ще довго відлунюватимуть у моєму серці. Та й мабуть, не лише моєму. Адже недарма кажуть, що побувавши раз у столиці нашої держави, закохуєшся в неї на все життя.

Минулого тижня студенти групи КН-1 Золочівського коледжу НУ «Львівська політехніка» усією групою разом із керівником групи Тетяною Хмеляр подорожували до Києва. На добру дорогу нас благословив о. Юрій Галабуда. Це місто вразило своєю красою і величчю іще на під’їзді до нього.

Ще у потязі перед нами відкрився чудовий пейзаж лівого берега Дніпра. Золоті куполи Києво-Печерської Лаври, розкішна зелень міста, вражаючих розмірів пам’ятник "Битьківщина-Мати", ще багато грандіозних споруд – мости та багатоповерхівки, храми та пам‘ятники...

Будь-яка екскурсія починається з огляду найстаровинніших пам’яток, і тому нас насамперед повели до Михайлівського Золотоверхого собору – це найгарніше місце, яке я будь-коли бачив. Справжні ченці в чорному одязі, багато прихожан, дзвони і служба Божа у храмі причарували мою душу.

Наступним пунктом призначення була найвідоміша в Україні вулиця – Хрещатик. Величний Київ у ці дні святкував день народження. Мов у калейдоскопі змінювалась картинка: старновинні будівлі, крамнички, люди… Красиві пам’ятники та фонтани змушували нас помилуватись, а проходячи біля Монументу Героям Небесної Сотні, важко стримати емоції, крається серце…

Там же, на Майдані Незалежності, я придбав невеличкий сувенір-магнітик на пам’ять. І тепер, дивлячись на нього, завжди пригадую той незабутній день, що ми провели у Києві.

А ще ми бачили Софійський собор, пам’ятник Богдану Хмельницькому, побували у парку Вічної Слави, катались на фунікулері, відвідали музей зброї (така кількість військової техніки, зокрема танків, вразила мене і моїх друзів), Верховну Раду України, Золоті Ворота…

Особливої уваги заслуговує поїздка в потязі з усіма її веселощами, іграми, історіями. Та й без пригод не обійшлось.

Київ привітав нас усміхненими обличчями мешканців, грандіозними будівлями і затишними зеленими вуличками. За один день екскурсій і прогулянок ми встигли полюбити нашу столицю. Сподіваюся, що це тільки початок знайомства нашої групи з Україною.





Олег МАЦ, студент групи КН-1

Золочівського коледжу

НУ «Львівська політехніка»