Згода будує, а незгода – руйнує

Питання тенісного корту у Золочеві вже близько двох десятків років «мусолиться» на різних рівнях. Ми пригадуємо, як був намір збудувати тенісний корт у міському парку «Здоров‘я» на тому місці, де сьогодні є міні-футбольне поле. Також хотіли спорудити тенісний корт на заасфальтованому майданчику біля картонажної фабрики на вулиці Тімірязєва. Зараз звучать пропозиції про будівництво тенісного корту в міському парку «Здоров‘я» біля колишнього кафе, яке в народі називали «Жаба». Чи підтримує Золочівська міська рада розвиток спорту у місті, зокрема великого тенісу, запитуємо у міського голови Золочева Ігоря ГРИНЬКІВА.

– Ігоре, як, на Твою думку, чому до нині немає тенісного корту у місті?

– Чому немає тенісного корту, очевидно, питання не до мене. Якщо відповідально підійти до цього питання, то корт мав бути вже давним давно. Багато балачок, або питання довірили не тим, хто це практично може зробити. Якщо говорити про підтримку спорту взагалі, то міська рада, а це і депутатський корпус, і виконавчий комітет, і я особисто в міру можливостей дбаємо про розвиток фізичної культури та спорту. У попередні періоди коштами міського бюджету ми підтримували наших боксерів, каратистів. Спільно з Львівською обласною радою по Програмі «Спортивний майданчик» збудували універсальний спортивний майданчик для футболістів на вулиці Польній. В рамках Конкурсу мікропроектів Львівської обласної ради збудували три багатофункціональні спортивні майданчики в різних масивах міста – на вулицях Львівській, Бродівській, Січових Стрільців. На черзі – допомога нашим юним дзюдоїстам та два майданчики з наливним покриттям: один – для баскетболу, інший – для великого тенісу.

– Де реально може бути збудований тенісний корт у Золочеві та коли?

– Якщо говорити про земельні ділянки для будівництва тенісного корту, то, на мою думку, є дві найкращі пропозиції. Перша – це територія міського стадіону на вулиці Шухевича. Там є прекрасна земельна ділянка, яка, як і стадіон, є у користуванні відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації. Друга – це територія міського парку «Здоров‘я», поряд з алеєю, що веде до пляжу. Сьогодні там ми завозимо будівельне сміття та ґрунт. Що там, що там тенісний корт може бути збудований. Однак, якщо ми говоримо про перспективу збудувати тенісний корт цього року, то вже і негайно можемо приступити до будівництва на земельній ділянці біля міського стадіону на вулиці Шухевича.

– Ігоре, чи можемо ми цього року збудувати тенісний корт у міському парку «Здоров‘я»?

– Якщо говорити, що там потрібно збудувати велику площадку для паркування автомобілів відпочиваючих у парку, а в глибині – тенісний корт, то цього року однозначно цього зробити не вдасться. Судіть самі. Крок за кроком ми упорядкуємо територію парку. З кожним роком все більше мешканців міста в сприятливу погоду там відпочиває. Плануємо перемістити сцену та влаштувати величезну площадку для проведення масових заходів. Парк – це прекрасний ресурс громади нашого міста і розпорядитися ним ми маємо раціонально, створивши найбільше зручностей для городян. Затверджуючи Генеральний план нашого міста, ми передбачили в парку також і будівництво тенісного корту. Але, пригадаймо цьогорічне Водохреща. Безліч людей приїхали власними автомобілями, які потрібно було десь паркувати. Добре, що впорядкували частину території парку під автостоянку. Пригадаймо футбольні фан-зони. Людей маса, а де поставити автотранспорт? Влітку буде спека, розпочнеться купальний сезон, буде велика кількість людей. Де запаркувати автомобілі? Ми на це мусимо зважати.

Інше питання – це розміщення на території міста заїжджих атракціонів, луна-парків, зоопарків тощо. Потрібні вони? Пускати їх в місто? Діти хочуть розваг. Цього просять батьки. Де їх розмістити? На стадіонах заїзд важкої техніки ми допустити не можемо, бо знищимо футбольні поля, а це – інженерні конструкції. На території ЗОШ № 1 чи ЗОШ № 3 також не розмістимо – руйнується асфальтове покриття, порушуються санітарні норми. Я підтримую думку батьківських колективів шкіл та педагогічних працівників – вони категорично проти розміщення на подвір’ях шкіл зоопарків та луна-парків. Отже, місто мусить мати комунальну площадку для таких потреб. Наявність такої площадки у парку вкрай потрібна.

Зараз ми продовжуємо завозити ґрунт на територію парку, де в подальшому буде збудовано тенісний корт. Висота насипу – близько чотирьох метрів. Судіть самі. Навіть, якщо мобілізуємо сили і повністю завеземо ґрунт, чи можна буде негайно приступити до будівництва тенісного корту? Переконаний, що ні. Треба поступати по-господарськи.

– Чому увага новоствореного комунального закладу Золочівської районної ради «Тенісний клуб «Олімп» під керівництвом Романа Мерещака прикута саме до земельної ділянки у міському парку?

– Хочу сказати, що ми усі, без винятку, місцева влада в період з часу становлення української держави і до тепер завинили перед тими, хто розвиває великий теніс на Золочівщині. Дуже поважаю Романа Мерещака як тренера з великого тенісу. Безперечно, він хороший фахівець і добре робить свою роботу. Але не треба на нього звалювати питання будівництва тенісного корту. Це не його. Багато років він хоче збудувати корт, але його старання не дають результату. Не берусь давати оцінку районній раді в доцільності створення комунального підприємства з розвитку тенісу, адже вже були створені комунальні підприємства районної ради з добудови колишнього пологового відділення на вулиці Ак. Павлова в місті Золочеві, чи аптеки на вулиці Шашкевича, 9. Є відділ освіти районної державної адміністрації, який може фінансувати при спортивній школі з районного бюджету і посаду тренера з великого тенісу.

– Чи може Золочівська міська рада хоча б виділити земельну ділянку комунальному закладу Золочівської районної ради «Тенісний клуб «Олімп» на перспективу?

– Переконаний, що депутати Золочівської міської ради виступлять замовниками детального плану території міського парку «Здоров‘я» щодо розміщення там площадки для паркування автомобілів відпочиваючих у парку та тенісного корту. Цей детальний план чітко визначить межі тенісного корту з врахуванням Проекту реконструкції об‘єктів благоустрою міського парку «Здоров‘я», що коригується Львівським Національним Лісотехнічним Університетом. Не бачу доцільності виділяти землю комунальному підприємству районної ради, оскільки вважаю, що парк є комунальною власністю громади міста і саме місто виключно має бути власником всіх будівель і споруд на території парку. Нам достатньо вже досвіду із колишнім дитячим кафе «Казка». Є й інші приклади на території міста. Наприклад, незавершене будівництво спортивного комплексу, яке продане районною радою в попередній період. Сьогодні на це ми впливу не маємо. Чи питав хтось золочівську громаду: продавати чи не продавати спортивний комплекс? А проектом цього комплексу було передбачено і будівництво критого басейну, і багато чого іншого.

Отже, моя позиція, що замовником будівництва тенісного корту в міському парку «Здоров‘я» має бути саме міська рада, а не будь-хто інший.

– Ну то як практично збудувати тенісний корт цього року?

– Давайте нагадаємо собі давню народну мудрість: «Згода будує, а незгода – руйнує». Сьогодні при керівництві районної ради та адміністрації є прогресивні посадовці, котрі намагаються розвивати великий теніс. За це честь їм і хвала. Інтереси нашого району у Львівській обласній раді представляють поважні депутати. Продовжує діяти на 2017 рік Програма обласної ради «Спортивний майданчик». Я звернувся до керівника Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» з пропозицією збудувати у 2017 році на території міста Золочева два універсальних спортивних майданчики – баскетбольний майданчик на подвір‘ї ЗОШ № 3 та тенісний корт біля міського стадіону на вулиці Шухевича. Я особисто, єдиний представник від Золочівського району, брав участь у засіданні постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, де на моє звернення було прийнято рішення про згоду на будівництво тенісного корту на вулиці Шухевича, відповідно до вищевказаної обласної програми.

Для нас це значить, що 500 тисяч гривень, а це вартість покриття, було б виділено з обласного бюджету, інші кошти на влаштування основи та огорожі потрібно було б виділити з районного та міського бюджетів. Потрібна тільки добра воля.

Однак, днями мені зателефонував заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, котрий повідомив, що керівництво району має інше бачення щодо розміщення спортивних майданчиків. Ми не можемо бути, як лебідь, рак і щука – в різні боки. Треба припинити публічно з‘ясовувати стосунки та братися до роботи.

Закликаю всіх, хто любить теніс, підтримує його та хоче розвивати, мобілізувати спільні зусилля на будівництво в 2017 році тенісного корту на вулиці Шухевича у місті Золочеві.

