Гості із міста БУСЬК

nus.in.ua, 3 лютого 2017, 12:30

З метою підвищення іміджу Національної гвардії України у військовій частині відбулася екскурсія, на якій були присутні депутати Львівської обласної ради, Буської районної ради, меценати, підприємці та члени Краснянської станиці пластунів.

Екскурсія розпочалась із відвідування кімнати Бойової Слави Навчального центру, де ознайомились із історією його становлення, розбудови та розвитку. У клубі військової частини гості переглянули інформаційно-публіцистичні фільми про Національну гвардію та Навчальний центр.

Старший помічник начальника відділення кадрів майор Олег Дупелич інформував присутніх про вимоги та переваги проходження військової служби у військовому резерві в Навчальному центрі НГУ. Також було роздано агітаційні брошури та контактні телефони посадових осіб, які безпосередньо відповідають за цей напрямок роботи.

Знаходячись у приміщенні комендантської роти батальйону забезпечення навчального процесу, гості ознайомились з побутовими умовами проживання військовослужбовців. Найбільші враження від екскурсії були під час виставки стрілецької зброї, де вони могли особисто її потримати в руках, після чого відвідали мультимедійний тир та спробували вести вогонь з пістолета та автомата. Пластуни також мали можливість ознайомитись із сучасною бронетехнікою, що знаходиться на озброєнні у Національній гвардії, а саме БТР-4Е1 та комплексним тренажером екіпажів БТР-4Е1.

На завершення екскурсії гості скуштували солдатської каші в їдальні Навчального центру. Перед у рідне місто відвідувачі щиро подякували начальнику Навчального центру НГУ полковнику Михайлу Кулику за дуже цікаву та змістовну екскурсію бо зараз, як ніколи, потрібно приділяти увагу популяризації служіння Батьківщині, військово-патріотичному вихованню.







Роман Сидорович, майор

Фото старшого солдата Михайла Гулика