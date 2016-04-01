Цікаво і важливо

nus.in.ua, 9 грудня 2016, 12:07

З метою підвищення іміджу Національної гвардії України у військовій частині відбулася екскурсія для учнів підшефних шкіл сіл Поляни та Сасова.

Учні завітали до Навчального центру під керівництвом учителя предмету «Захист Вітчизни» підполковника у відставці Василя Степановичя Артема.

Школярі мали можливість ознайомитись з бойовим модулем БМ-7 (Парус) та учбово-діючим тренажером БТР-60ПБ. Також вони змогли позмагатись між собою на влучність у стрільбі на стрілецькому тренажері АК-74.

Фахівці інженерної служби розповіли та продемонстрували макети саморобних вибухових пристроїв, адже сьогодні у зв'язку із напруженою ситуацією в державі кожен із учнів може стикнутись з ними.

У спортивному залі Навчального центру гвардійці продемонстрували програму підготовки з кросфіту для початківців. Після показу різних прийомів старшокласники спробували виконати окремі елементи програми.

Знаходячись у приміщенні комендантської роти батальйону забезпечення навчального процесу, гості ознайомились з побутовими умовами проживання, оглянули засоби індивідуального бронезахисту та активної оборони. З великим захопленням вони одягали спорядження та бронежилети.

На завершення свого перебування у військовій частині учні відвідали кімнату бойової слави, де дізнались про історію створення, розбудови та бойовий шлях Навчального центру Національної гвардії України.

Екскурсія закінчилась щирими словами вдячності гвардійцям і у піднесеному настрої та з яскравими враженнями від побаченого школярі вирушили додому.

Сьогодні, як ніколи, потрібно приділяти увагу популяризації служіння Батьківщині та військово-патріотичному вихованню.







Майор Роман Сидорович

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