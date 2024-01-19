Кампанія звітування по КІК за 2022 – 2023 роки

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи ГУ ДПС у Львівській області



Державна податкова служба України повідомляє, що наразі триває кампанія подання контролюючими особами Звітів про контрольовані іноземні компанії (далі – КІК) за 2022 та 2023 звітні періоди.Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії (далі – КІК) звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період КІК, що закінчується протягом календарного року.Першим звітним (податковим) роком є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році).Нагадуємо, що Звіт про КІК має бути подано одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи (для фізичних осіб) або податкової декларації з податку на прибуток підприємств (для юридичних осіб):- для фізичної особи – до 1 травня 2024 року;- для юридичної особи – до 1 березня 2024 року.До звіту про КІК в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності КІК, що підтверджують розмір прибутку КІК за звітний (податковий) рік.Детальніше за посиланням https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/752906.html.За інформацією пресслужби ДПС України надходження (сальдо) до зведеного бюджету у січні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 96 млрд грн. До державного бюджету надійшло 66,5 млрд грн, до місцевих бюджетів – 29,5 млрд гривень.Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні 2024 року становили 60,9 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 113,6 відс., додаткові надходження до бюджету становлять 7,3 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 9,8 млрд грн ПДВ.У повному обсязі виконано показники розпису Міністерства фінансів України з податку на додану вартість – 128,6 відс. (+7,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – 106,5 відс. (+0,4 млрд грн).У розрізі основних платежів у січні 2024 року приріст порівняно з січнем 2023 року становить з податку на додану вартість – у 3 рази (+23,2 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – +14,7 відс. (+1,7 млрд грн), з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – +25,9 відс. (+1,4 млрд грн), податку на прибуток – 1,6 раза (+0,7 млрд грн).Дякуємо платникам за фінансову підтримку держави!Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що згідно з п.8.1 розд. VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів від 09.12.2011 № 1588 із змінами, платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючий орган за основним місцем обліку у порядку, встановленому розд. VIIІ Порядку.У разі закриття об’єкта оподаткування, об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність, у тому числі внаслідок припинення діяльності платника податків, повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після закриття об’єкта з оновленою інформацією про нього, при цьому розділ 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП заповнюється одним рядком наступним чином:у графі 2 «Код ознаки надання інформації» вказується значення «6 - закриття об’єкта оподаткування»;графи 3-10 та 12 заповнюються згідно з Пам’яткою для заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП, передбаченою у додатку до повідомлення за ф. № 20-ОПП;графа 11 не заповнюється.У разі закриття об’єкта оподаткування, об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням або через який провадиться діяльність, повідомлення за ф. № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, який закрито, подається протягом 10 робочих днів після його закриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що відповідно до п. 9 ст. 250 Податкового кодексу України, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник зобов`язаний повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об`єкта обчислення екологічного податку.В іншому разі платник екологічного податку зобов`язаний подавати податкові декларації.Не повинні подавати заяву суб`єкти господарювання, які не мають об`єктів обчислення екологічного податку, в тому числі новостворені підприємства.Заява подається не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за 1-й квартал звітного року, тобто 10.05.2024 року.Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 01 січня по 01 травня 2024 року триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2023 року.Звертаємо увагу, що платники податку, що отримали спадщину в звітному 2023 році, не подають податкову декларацію про майновий стан і доходи, якщо об'єкт спадщини, відповідно до розділу IV ПКУ, оподатковується за нульовою ставкою податку, або з якого сплачено податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, відповідно до п.174.3 ст.174 ПКУ.Нагадаємо, що за нульовою ставкою, відповідно до п.п.174.2.1 п.174.2 ст.174 ПКУ, оподатковуються об'єкти спадщини, успадковані спадкоємцями, які є членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення.У зазначених випадках платники податку звільняються від подання декларації за наслідками 2023 року, якщо у них відсутні інші доходи, за якими є обов'язок її подавати.Золочівська ДПІ звертає увагу платників податків, що, у разі виникнення питань щодо податкового законодавства, знайти відповіді можна у Базі знань – автоматизованій базі уніфікованих відповідей на запитання фізичних та юридичних осіб. Її розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР) за посиланням: https://zir.tax.gov.ua/.База знань постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані.Також в ЗІР можна ознайомитись зі: ставками податків та зборів; податковим календарем; приєднатися до сервісу отримання інформації про останні зміни в податковому законодавстві; отримати інформаційно-довідкові послуги від Контакт-центру ДПС, скориставшись переходом у Viber чи Telegram; ознайомитись із переліком адміністративних послуг; отримати інформацію про Центри обслуговування платників та багато іншого.Золочівська ДПІ нагадує, що триває кампанія декларування доходів громадян, в рамках якої громадяни мають прозвітувати про доходи, отримані у 2023 році. Подати декларацію про майновий стан і доходи можна без відвідування податкової інспекції, скориставшись електронним сервісом ДПС – Електронний кабінет платника (https://cabinet.tax.gov.ua/), або мобільним додатком «Моя податкова».Звертаємо увагу, що отримати відомості про доходи можна за декілька хвилин в мобільному застосунку «Моя податкова». Для цього необхідно:-завантажити застосунок «Моя податкова» в App Store або Google Play;- ідентифікуватися онлайн з використанням файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача;- обрати «Отримати відомості про суми виплачених доходів» у розділі «Послуги»;- вказати необхідний період, за який бажаєте отримати відомості.Переглянути інструкцію можна за посиланням https://tax.gov.ua/data/files/372567.pdf .Мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків.З 1 січня 2024 року розпочалась щорічна кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.Посадовець наголосив, що обов’язок з подання декларації у платників виникає:- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;- при отриманні іноземних доходів та в інших випадках передбачених законодавством.Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами на вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів.Консультації з питань заповнення та подання декларацій можна отримати у Центрі обслуговування платників Золочівської ДПІ.Золочівська ДПІ нагадує, що Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09. 2021 № 496.Згідно Порядку платники податків, які відповідно до законодавства проводять розрахункові операції з застосуванням РРО або ПРРО, зобов’язані вести облік всіх товарних запасів, а не певних товарів, за місцем їх реалізації. Облік товарних запасів ведуть фізичні особи – підприємці шляхом постійного внесення до форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід'ємною частиною такого обліку.Підприємець, який здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських об'єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарським об'єктом) на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів такою ФОП або окремим місцем продажу (господарським об'єктом), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОП та його окремими місцями продажу (господарськими об'єктами). Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід'ємною частиною такого обліку.Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов'язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації.Нагадаємо, товарний облік зобов'язані вести фізичні особи – підприємці, які здійснюють розрахункові операції та перебувають на загальній системі оподаткування, фізичні особи – підприємці платники єдиного податку третьої групи, які є платниками ПДВ та фізичні особи – підприємці платники єдиного податку, які торгують технічно складними побутовими товарами, що підлягають гарантійному ремонту; лікарськими засобами та виробами медичного призначення; ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.Водночас, фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої групи відповідно до норм Податкового кодексу України звільнені від обов’язку застосовувати РРО чи ПРРО при здійсненні господарської діяльності, а також не зобов’язані вести облік товарних запасів.