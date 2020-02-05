ОДПІ
15:54, 09 червня 2020
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Граничний термін подання декларації про доходи - 30 червня

Граничний термін подання декларації про доходи - 30 червня
Gazeta
Фото: НУС
Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області звертає увагу платників податків, що у зв’язку із запровадженням карантину цьогоріч термін подання податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний 2019 рік відтерміновано до 1 липня 2020 року.

Нагадуємо, що обов’язок подання декларації у платників податків виникає при отриманні:
- доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;
- іноземного доходу тощо.

Суму податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену в річній податковій декларації платникам податків слід сплатити до 1 жовтня 2020 року.

Несвоєчасне подання платником податків, або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Податковим кодексом України, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень. Крім того, за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Платники податків, які бажають скористатися правом на податкову знижку, мають час подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за звітний (податковий) 2019 рік до 31 грудня 2020 року.

Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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