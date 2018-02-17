Особливості розрахунку МПЗ у 2024 році

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що розрахунок загального МПЗ за 2023 рік подається у складі податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи на 2024 рік та є її невід’ємною частиною.

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають не пізніше 20 лютого поточного року:

- загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ), - контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку);

- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки (юридичні особи);

- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (юридичні особи) - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

При позитивному значенні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов’язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платник єдиного податку четвертої групи зобов’язаний збільшити визначену в податковій декларації за наступний за звітним податковий (звітний) рік суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення.

Для платників єдиного податку четвертої групи сума такого збільшення розподіляється між відповідними місцевими бюджетами та перераховується пропорційно частці земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території відповідної територіальної громади, у загальній площі таких земельних ділянок, власником або користувачем яких є платник податку.

У разі переходу у 2024 році платника податку на єдиний податок четвертої групи із загальної або спрощеної системи оподаткування (єдиний податок третьої групи) додаток з Розрахунком, у якому обчислюється сума МПЗ, подається до податкової декларації з податку на прибуток або податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи).



Декларування доходів громадян у 2024 році

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з початку 2024 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2023 року.





Платник податків може обрати зручний для себе спосіб подачі податкової декларації про майновий стан і доходи:

- особисто або уповноваженою особою;

- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання;

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

З метою підвищення рівня добровільності декларування доходів громадян та для зручності при поданні декларації в Електронному кабінеті платника створено електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи», який надає можливість часткового автоматичного предзаповнення декларації.

Електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку.



Від початку січня 2024 року податківцями Львівщини зареєстровано 1419 програмних РРО

Станом на 01.01.2024 року в Головному управлінні ДПС у Львівській області було зареєстровано 37 080 ПРРО.

За період з 01.01.2024 до 29.01.2024 року в ГУ ДПС у Львівській області зареєстровано 1419 ПРРО.

Нагадуємо, що безоплатний ПРРО від ДПС розміщено у відкритому доступі на відповідних цифрових платформах (завантажити можна за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/).



За 2022 рік 528 громадян Львівщини задекларували дохід в сумі більше 1 млн грн

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що за 2022 рік 528 громадян задекларували дохід в сумі більше 1 млн грн та визначили податкові зобов’язання з ПДФО – 167,1 млн грн та військового збору – 25,5 млн гривень, що в порівнянні з минулим роком ПДФО на 66,4 млн грн більше та військового збору на 4,8 млн грн більше (за 2021рік ПДФО – 100,7 млн грн та ВЗ – 20,7 млн грн).

Згідно з поданими деклараціями, громадянами-мільйонерами задекларовано такі види доходів:

- заробітна плата - 181 громадянин; спадщина, дарування - 97 громадян; дивіденди, проценти, дія сіті, інші – 88 громадян; інвестиційний прибуток – 58 громадян; продаж майна – 48 громадян; іноземні доходи - 46 громадян; оренда - 10 громадян.



Звітуємо з податку на нерухоме майно за новою формою

Наказом Мінфіну від 26.09.2023 №519 внесені зміни до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідно Декларація за 2024 рік подається за оновленою формою – електронний ідентифікатор форми J0302107.

Нагадуємо, згідно з п.п. 266.7.5 ПКУ платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Сплачується податок на нерухомість авансовими внесками щоквартально – до 30-го числа місяця, який настає за звітним кварталом.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.



Розділ «Онлайн-навчання» доповнено новими матеріалами для платників

Золочівська ДПІ повідомляє, що у розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі ДПС, який містить корисну інформацію з податкової тематики, навички заповнення податкової звітності та розуміння оптимальних механізмів сплати, розміщено нові матеріали.

Для зручності платників розміщено нові форми податкових декларацій з місцевих податків та зборів, які запроваджуються у 2024 році:

- у підрозділі «Плата за землю» – «Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 26.09.2023 № 520)»;

- у підрозділі «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» – «Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 26.09.2023 № 519)»;

- у підрозділі «Транспортний податок» – «Податкова декларація з транспортного податку (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 06.10.2023 № 527)»;

- у підрозділі «Туристичний збір» – «Податкова декларація з туристичного збору (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 20.09.2023 № 506)»;

- у підрозділі «Збір за місця для паркування транспортних засобів» – «Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів (зі змінами, внесеними наказом Мінфіну від 06.10.2023 № 528, від 26.10.2023 № 599)».

Також підрозділ «Екологічний податок» доповнено матеріалом «До уваги платників екологічного податку!».

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюється новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.



Умови реєстрації РРО/ПРРО для ФОП, який надає послуги з використанням Інтернет із власної квартири.

Золочівська ДПІ нагадує, що у разі, якщо місце проживання фізичної особи-підприємця є місцем, де провадиться підприємницька діяльність, або воно пов’язане із здійсненням підприємницької діяльності, то ФОП відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України має подати повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, повідомивши про місце проживання як про об’єкт оподаткування, після чого на такий об’єкт може бути зареєстроване РРО та/або ПРРО.



Декларування -2024: терміни подання громадянами податкової декларації про майновий стан і доходи

Золочівська ДПІ звертає увагу громадян, що відповідно до п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу, податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб – до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній Декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (п.п. 166.1.2 п. 166.1 ст. 166 розд. IV ПКУ). Згідно з п. 179.7 ст. 179 ПКУ фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій Декларації.

З 01.01.2024 діє нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкція щодо її заповнення, оновлена редакція яких затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.08. 2023 № 467.

На вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.



Про заповнення податкової звітності зазначили у податковій

В Золочівській ДПІ відбувся черговий практикум з платниками податків. Під час заходу працівники інспекції звернули увагу на подання звітності з використанням «Електронного кабінету платника» та розповіли про мобільний застосунок «Моя податкова» від ДПС. Також наголошено на оновлених формах звітності, своєчасності сплати податкових платежів, правильності заповнення платіжок та обов’язковості застосування касових апаратів.

Проінформовано про кампанію декларування громадянами минулорічних доходів, зокрема, декларацію про майновий стан і доходи потрібно подати до 1 травня 2024 року у разі обов’язкового декларування доходів, а для отримання податкової знижки – до 31 грудня поточного року.

Щодо застосунку «Моя податкова», то у розділі «Мої дані» можна отримати інформацію про: адресу реєстрації та фактичне місце проживання, об’єкти оподаткування, обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР), стан розрахунків з бюджетом. У розділі «Повідомлення» доступні: квитанції, відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків, інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору та листи контролюючого органу. У розділі «Послуги» доступно: направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання Податкової декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки. Застосунок «Моя податкова» можна завантажити на телефони як на платформі Android, так і iOS.



Електронний кабінет платника - просто, зручно та надійно

Золочівська ДПІ нагадує, що Електронний кабінет платника податків – сервіс, за допомогою якого можна надсилати до органів ДПС електронні документи, податкову звітність, отримати довідки про відсутність заборгованості, необхідну інформацію із загальнодоступних реєстрів та надсилати запити чи заяви для отримання необхідних даних. Перевагами користування Е-кабінетом для користувачів є зручність, економія робочого часу платника, коштів на придбання паперових бланків. В електронному кабінеті в приватній частині платник в режимі реального часу має можливість переглядати інформацію про себе, яка міститься в інформаційних базах ДПС (наприклад: облікові дані, інформація про наявні об’єкти оподаткування, суми нарахованих та сплачених податків тощо). Вхід до Електронного кабінету здійснюється через офіційний вебпортал ДПС, а також за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області