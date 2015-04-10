19 лютого - граничний термін подання декларації з податку на нерухомість

nus.in.ua, 6 лютого 2018, 20:09

Відповідно до п.266.1 ст.266 Податкового кодексу платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в т.ч. нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне, від земельної ділянки за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Форма декларації затверджена наказом Мінфіну України від 10.04.2015 N 408.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості юрособа подає декларацію протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт. Податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.