В податковій роз’яснили порядок адміністрування плати за землю

nus.in.ua, 17 лютого 2017, 17:05

Фахівцями Золочіського відділення Буської ОДПІ проведено семінар-практикум для суб’єктів господарювання району щодо змін до Податкового кодексу в частині адміністрування плати за землю, єдиного податку 4 групи та особливостей заповнення і подання податкової звітності.

В ході зустрічі платників проінформовано про базу оподаткування земельним податком, ставки податку та пільги. Наголошено, що грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення слід індексувати на коефіцієнт 1,06. Узагальнено норму щодо мінімальної суми річної орендної плати за землю. Якщо раніше вона не могла бути менше 3% нормативної грошової оцінки, то з 1 січня 2017 року не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території.

Також платникамнагадали, що юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку і не пізніше 20 лютого подають декларацію до контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки (форма затверджена наказом Мінфіну України №560 від 16.06.2015) з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Щодо сільськогосподарських товаровиробників, то для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку не пізніше 20 лютого поточного року подають:

- загальну податкову декларацію щодо всієї площі земельних ділянок контролюючому органу за місцем перебування на податковому обліку;

- звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки - контролюючому органу за місцем розташування такої земельної ділянки;

- розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою,

- відомості (довідку) про наявність земельних ділянок - контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

На завершення практикуму податківці розглянули особливості заповнення декларації,типові помилки, які виникають при її заповненні, а також нагадали про кампанію декларування доходів громадян.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ