ДПС впроваджено IT-систему для адміністративного та судового оскарження

адміністративного та судового оскарження. Цe IT-рішення допоможе забезпечити більш ефективну та прозору взаємодію між платниками та Державною податковою службою.Податківці отримають ефективний сучасний інструмент для підтримки процесів оскарження.Впровадження цієї системи надасть нові можливості для громадян та бізнесу, забезпечуючи простий та зручний доступ до процедур оскарження.Основні переваги IT-системи адміністративного та судового оскарження:- ефективність: інтегрована система дозволить зменшити час розгляду скарг платників податків, сприяючи справедливому вирішенню податкових спорів та забезпечуючи рівність всіх. Автоматизація бізнес-процесів та зменшення паперового документообігу дозволить скоротити бюджетні витрати та оперативно приймати ефективні управлінські рішення;- прозорість: уніфікованість процедур разом із цифровими рішеннями дозволяє створити автоматизований контроль за реакцією в системі, що забезпечує запис кожного кроку процесу скарги та його легке відстеження. Це сприяє більшій відповідальності та прозорості;- конфіденційність: система гарантує високий рівень захисту персональних даних та конфіденційності інформації про користувачів;- інтеграція: IT-система легко інтегрується з існуючими інформаційними базами Державної податкової служби, що забезпечує безперервний та узгоджений обмін даними.Ініціатива втілюється за підтримки ЄС та EU4PFM.ДПС України звертає увагу фінансових установ, що 7 липня набрав чинності наказ Мінфіну від 26 травня 2023 року № 282 «Про затвердження Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information)».Зазначений Порядок встановлює процедури та норми, необхідні для виконання фінансовими установами вимог щодо збору інформації про підзвітні рахунки та її належної перевірки.Так, зокрема:- Порядок визначає перелік інформації, яку підзвітна фінансова установа зобов’язана встановлювати та включати до звіту про підзвітні рахунки щодо кожного підзвітного рахунку, який вона веде;- встановлюються вимоги до належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних рахунків та описуються процедури належної комплексної перевірки:існуючих рахунків фізичних осіб;нових рахунків фізичних осіб;існуючих рахунків організацій;нових рахунків організацій;- встановлюються спеціальні додаткові правила для виконання процедур, зокрема, щодо покладання на документи самостійної оцінки та документальні докази, а також щодо агрегування залишків рахунків та перерахунку валют;- визначається порядок виконання обов’язків підзвітної фінансової установи, в тому числі щодо визначення статусу підзвітної фінансової установи, застосування заходів належної комплексної перевірки до фінансових рахунків, впровадження фінансовою установою правил належної комплексної перевірки фінансових рахунків для встановлення їх підзвітності для цілей Багатосторонньої угоди CRS тощо.Ознайомитися з Порядком можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1090-23#Text.Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників податків, що в Електронному кабінеті в режимі «Єдиний реєстр податкових накладних» надано доступ до всіх зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкових накладних та розрахунків коригування (ПН/РК) до них незалежно від способу подання їх на реєстрацію.Вікно «Єдиний реєстр податкових накладних» розділене двома вкладками: видані ПН/РК та отримані ПН/РК.Вкладка «Видані ПН/РК» надає доступ до ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН користувачем Електронного кабінету.Вкладка «Отримані ПН/РК» надає користувачу Електронного кабінету доступ до податкових накладних та розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН його контрагентами.Реєстр виданих/отриманих ПН/РК відображається тільки після натискання кнопки «Пошук» згідно критеріїв, визначених користувачем у пошуковому фільтрі. За замовчуванням встановлено фільтр по даті реєстрації ПН/РК.Результати пошуку також можна вивантажити в таблицю Excel за допомогою кнопки «Експорт в Excel», де за її допомогою можна скачати архів відібраних податкових накладних.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що від початку 2023 року поставлено на облік 11 693 новостворених платників податків. Серед них - 1 526 юридичних осіб і 10 167 фізичних осіб - підприємців.У 2023 році припинено 5 616 платників податків, зокрема, 475 юридичних осіб і 5 141 фізична особа - підприємець.Загалом станом на 01.07.2023 в Головному управлінні перебувало на обліку 232 797 платників податків за основним місцем обліку, зокрема: 91185 юридичних осіб, 140308 фізичних осіб – підприємців і 1 304 фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність та не є ФОП.Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що за даними ІС сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.07.2023 року становить 999,7 млн грн, в т.ч. 687,5 млн грн по юридичних особах та 312,2 млн грн по фізичних особах.З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2023 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 1660 вимог про сплату боргу з єдиного внеску на загальну суму 231,4 млн гривень.Електронний сервіс «InfoTAXГоловне управління ДПС у Львівській області нагадує, що сервіс «InfoTAX» надає можливість отримувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, реєстраційні та облікові дані, результати обробки документів, строки подання звітності та сплати податків тощо.Згідно зі зведеними звітними даними ДПІ, станом на 01.07.2023 по області до сервісу «InfoTAX» підключено 12,5 тисяч користувачів.Відповідно до п.п. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка (п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 ПКУ).Згідно з п.п. «є» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ не є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – Класифікатор), що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B – F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.ПКУ не містить норм щодо припинення виконання податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нерухомості, що перебувають у власності суб’єкта господарювання, але тимчасово не використовуються у його діяльності у зв’язку з реконструкцією, простоєм тощо, тому за такі будівлі податок сплачується на загальних підставах.Золочівська ДПІ нагадує, що платники податків мають змогу повернути частину коштів у вигляді податкової знижки у разі:- понесення протягом звітного року витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу;- якщо витрати підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи (далі – декларація);- отримання доходу у вигляді заробітної плати або у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річної заробітної плати, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу (крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 Кодексу). У разі включення до податкової знижки витрат, передбачених п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 Кодексу, податкова знижка не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;- якщо резидент має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резидент – фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;- використання права на нарахування податкової знижки лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк. Так, декларація подається по 31 грудня включно року, наступного за звітним роком.