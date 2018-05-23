Електронний кабінет ДПС для громадян

Головне управління ДПС у Львівській області продовжує інформувати про можливості електронних сервісів ДПС.

Відтак повідомляємо про те, що меню Електронного кабінету надає можливість:

· доступу до реєстраційних даних;

· доступу до загальної інформації про об’єкти оподаткування;

· доступу до повідомлень про обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР);

· подання декларації про майновий стан та доходи;

· направлення запиту та отримання відомостей про суми виплачених доходів;

· подання заяв для реєстрації/внесення змін у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

· подання заяви на включення/внесення змін/виключення з Реєстру волонтерів.

Електронний кабінет складається з відкритої (загальнодоступної інформації) та приватної частини (особистого кабінету) Вхід до особистого кабінету здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua.

Платники податків мають право на декларування податкової знижки до 31 грудня

Головне управління ДПС у Львівській област нагадує, що платники податків мають змогу повернути частину коштів у вигляді податкової знижки у разі:

- понесення протягом звітного року витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – Кодекс);

- якщо витрати підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи (далі – декларація);

- отримання доходу у вигляді заробітної плати або у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річної заробітної плати, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу (крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 Кодексу). У разі включення до податкової знижки витрат, передбачених п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 Кодексу, податкова знижка не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- якщо резидент має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резидент – фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;

- використання права на нарахування податкової знижки лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк. Так, декларація подається по 31 грудня включно року, наступного за звітним роком.

Про зручності розділу «Онлайн-навчання»

Для зручності користувачів ДПС оновила структуру розділу «Онлайн-навчання». Увагу сфокусовано на інформаційних потребах та комфортності платників у пошуку необхідної податкової інформації.

Всі матеріали розподілені за трьома блоками. У першому міститься інформація по окремих видах податків. Платнику достатньо обрати розділ з назвою того податку, яким він цікавиться, а далі підрозділи зорієнтують у напрямі пошуку потрібної інформації.

У цьому блоці платники можуть переглянути форми декларацій, інструкції з їх заповнення, особливості, на які потрібно звернути увагу платникам, роз’яснення законодавства тощо.

У другому блоці сконцентровано інформацію щодо податкових процедур. Зокрема, платники можуть переглянути матеріали з питань зупинення реєстрації податкової накладної, застосування РРО/ПРРО, сплати податків та єдиного внеску, погашення податкового боргу.

До уваги тих, хто цікавиться роботою Е-кабінету, Контакт-центру ДПС, електронними довірчими послугами – третій блок. Він – сервісний, тут згруповані матеріали, які роз’яснюють особливості використання податкових сервісів. Наприклад, рекомендації ДПС допоможуть отримати інформацію про бізнес-партнера в Електронному кабінеті, подати звітність через Електронний кабінет, отримати облікову карту платника податків та відомості з ДРФО та багато іншого.

Розділ «Онлайн-навчання» мобільний. Він доповнюватиметься новими підрозділами відповідно до потреб платників податків. Вся інформація викладена у відео, презентаційних та текстових матеріалах, які постійно оновлюються та доповнюються.

Розміщений розділ «Онлайн-навчання» на головній сторінці вебпорталу ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya.

Щодо нарахування податку на нерухоме майно для громадян

Згідно з ст. 266 Податкового кодексу обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органами податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

Відповідно до п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Підпунктом 266.7.1 прим. 1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ визначено, що за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» – «г» п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, збільшується на 25000 грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Підпунктом 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ визначено, що податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, обчисленого згідно з п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та відповідні платіжні реквізити, визначені в абзаці першому п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, що надсилаються платнику податку, повинні містити щодо кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, зокрема, але не виключно, інформацію про адресу місцезнаходження об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості, його площу, ставки та надані фізичним особам пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Про податкові сервіси роз’яснюють в ДПІ

Фахівці Золочівської ДПІ на проведенихтренінгах розповідають платникам про актуальні питання ведення бізнесу, новації законодавства та подання звітності в електронній формі за допомогою Електронного кабінету платника Зокрема, авторизовані суб’єкти господарювання мають можливість в режимі он-лайн подати та переглянути подану звітність, перевірити стан розрахунків з бюджетом чи зареєструвати програмний РРО, а громадяни можуть отримати попередньо заповнену декларацію про доходи та майновий стан на підставі даних Державного реєстру, а також додати до декларації копії первинних документів. Крім того, в податковій інспекції надають практичні рекомендації щодо подання звітності в електронній формі, заповнення декларації про майновий стан та доходи щодо отримання права на податкову знижку тощо. Посадовці наголошують присутнім про їх обов’язок повідомляти податкову службу за основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням за формою 20-ОПП, про застосовувати РРО чи ПРРО при проведенні розрахункових операцій, а також офіційне оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області