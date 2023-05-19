Задекларована праця допомагає розвивати бізнес

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ДПС нагадує про наближення терміну запровадження Загального стандарту звітності CRS

З набранням чинності змін до податкового законодавства щодо імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS фінансові агенти з 1 липня 2023 року зобов’язані вживати заходи належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних рахунків та щороку, до 1 липня, подавати до ДПС звіт про підзвітні рахунки.

Вперше звіт про підзвітні рахунки потрібно буде подати у 2024 році за друге півріччя 2023 року (перший звітний період). У подальшому звітним періодом вважатиметься попередній календарний рік.

ДПС спільно з Мінфіном за підтримки Програми Європейського Союзу з підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) з метою забезпечення своєчасної реалізації всіх підготовчих етапів, необхідних для імплементації в Україні Загального стандарту звітності CRS, здійснює розробку підзаконних нормативно-правових актів.

Зокрема, розроблено проєкт Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS (підпункт 39-3.3.3 пункту 39-3.3 статті 39-3 ПКУ).

Проєкт Порядку передбачає, що взяттю на облік у ДПС підлягають усі фінансові установи, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS (далі – ПФУ). ПФУ подає заяву про взяття її на облік у ДПС протягом 60 календарних днів після встановлення нею статусу ПФУ.

Звертаємо увагу на те, що ПФУ, які подаватимуть звіти про підзвітні рахунки виключно за себе, стають на облік один раз.

Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/679712.html



До уваги платників екологічного податку!

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 06.05.2023 набув чинності Закон України від 11.04. 2023 № 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно».

Перелік територій, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, використовується для визначення територій активних бойових дій або тимчасово окупованих російською федерацією, у тому числі при справлянні екологічного податку. Наказом затверджено:

розділ І, який включає дві частини:

території можливих бойових дій (частина перша);

території активний бойових дій (частина друга);

розділ ІІ – тимчасово окуповані території України.

Таким чином, для цілей справляння екологічного податку застосовується частина 2 розділу І та розділ ІІ Наказу.

Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/679048.html



У разі зміни місця торгівельної діяльності необхідна перереєстрація ПРРО

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до п. 3 розд. II Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Мінфіну від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547» для реєстрації ПРРО необхідно до податкової служби подати заяву за формою № 1-ПРРО, яка наведена у додатку 1 до Порядку № 317, за ідентифікатором форми J/F 1316604.

Така заява подається в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів засобами Електронного кабінету (портального рішення для користувачів або програмного інтерфейсу (API)) чи засобами телекомунікацій.

У заяві необхідно зазначити локальний номер ПРРО, який присвоюється такому ПРРО суб’єктом господарювання.

Локальний номер ПРРО – це числовий номер, який є унікальним серед номерів, що присвоюються суб’єктом господарювання у довільному порядку ПРРО для його реєстрації. Локальний номер ПРРО зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Реєстраційна заява за формою № 1-ПРРО містить графу «Ідентифікатор об’єкта оподаткування», яка заповнюється згідно з повідомленням за формою № 20-ОПП. Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах та повідомити податкову службу за основним місцем обліку про всі об’єкти оподаткування (чи пов’язані з оподаткуванням) шляхом подання повідомлення за формою № 20-ОПП.

Якщо ж місце здійснення підприємницької діяльності після реєстрації ПРРО змінюється, то в такому випадку суб’єкту господарювання необхідно знову подати повідомлення за формою № 20-ОПП уже з зазначеними змінами. Після цього потрібно ще раз подати реєстраційну заяву за формою № 1-ПРРО з позначкою «Перереєстрація» та вказати в графі «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» дані про господарську одиницю, де буде використовуватись ПРРО, згідно з поданим новим повідомленням за формою № 20-ОПП.



Індивідуальна податкова консультація: як отримати

Для формування та надсилання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі платник може скористатися меню «Індивідуальні податкові консультації» приватної частини Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.ua).

При формуванні індивідуальної податкової консультації:

- оберіть контролюючий орган,

- заповніть адресу для листування, контактний телефон, електронну адресу,

- зазначте необхідність отримання податкової консультації,

- збережіть, підпишіть та надішліть сформоване звернення.

Інформація щодо отримання і реєстрації звернення в контролюючому органі та надіслана в Електронний кабінет індивідуальна податкова консультація в електронній формі містяться в режимі «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи».

Презентаційні матеріали щодо подання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в Електронному кабінеті можна переглянути тут.





До уваги нерезидентів – постачальників електронних послуг на території України

ДПС розроблено відеоролик «Онлайн-консультування в органах ДПС та доступ до актуальних запитань-відповідей для осіб – нерезидентів, які постачають електронні послуги фізичним особам, місце постачання яких розташовано на митній території України!».

У Кабінеті особи – нерезидента – платника ПДВ відтепер доступні додаткові можливості отримання онлайн консультації від ДПС з питань оподаткування ПДВ. У відеоролику продемонстровано покроковий алгоритм користування додатковим сервісом Кабінету особи – нерезидента – платника ПДВ.

Переглянути відеоролик можна тут.



Відповідальність за порушення неприбутковою організацією вимог щодо використання доходів виключно для фінансування видатків на утримання

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що в разі недотримання неприбутковою організацією вимог, зазначених у пункті 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, а для релігійної організації в абзаці другому п.п. 133.4.1 і п.п 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, подати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, в якому обчислити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Розрахувати податкове зобов’язання необхідно, виходячи з суми операцій нецільового використання активів. Контролюючим органом така неприбуткова організація виключається з Реєстру і вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено таке порушення.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Із наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розд. ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток.

У разі встановлення факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ, контролюючим органом така організація виключається з Реєстру з нарахуванням податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій та пені, відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції та пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.



Платники податків мають право на декларування податкової знижки до 31 грудня

Золочівська ДПІ повідомляє, що платники податків мають змогу повернути частину коштів у вигляді податкової знижки у разі:

- понесення протягом звітного року витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу;

- якщо витрати підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи;

- отримання доходу у вигляді заробітної плати або у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річної заробітної плати, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу (крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 Кодексу). У разі включення до податкової знижки витрат, передбачених п.п. 166.3.10 п. 166.3 ст. 166 Кодексу, податкова знижка не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, отриманого у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- використання права на нарахування податкової знижки лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк. Декларація подається по 31 грудня включно року, наступного за звітним роком.



Електронний кабінет - зручне та надійне звітування

Золочівська ДПІ нагадує, що для формування та надсилання документів звітності в електронній формі платник може скористатися Електронним кабінетом (cabinet.tax.gov.ua).

Меню «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету надає можливість платникам податків створити електронні документи звітності, перевірити, підписати та надіслати в електронному вигляді до контролюючих органів.

Вкладка «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» надає доступ до квитанцій щодо приймання та обробки надісланого електронного документа контролюючим органом.

Переглянути подану звітність, незалежно від способу її подання, включаючи звіти, подані на паперових носіях, можна скориставшись меню «Перегляд звітності» приватної частини Електронного кабінету.





Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області