Зміни до Податкового кодексу щодо платіжних послуг

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 квітня 2023 року набрав чинності Закон України від 12.01.2023 № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)».

Цим Законом внесені зміни до Кодексу та інших законів України, зокрема в частині обліку електронних гаманців та рахунків відкритих платникам податків небанківськими надавачами платіжних послуг, сплати податків електронними грошима та використання інших платіжних операцій, що запроваджені Законом України від 30.06.2021 № 1591-IX «Про платіжні послуги», а також в частині застосування понять: «банки», «небанківській надавач платіжних послуг», «електронний гаманець у емітента електронних грошей», «платіжні інструкції», «рахунок у банку /небанківському надавачу платіжних послуг», «активи», «грошові кошти (кошти)» та інших. Запроваджується можливість використання під час здійснення розрахункових операцій та контролю за їх проведенням не тільки рахунків, відкритих у банках, а також рахунків/електронних гаманців такого платника податків в інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей.

Нагадуємо, що ДПС України в Інформаційному листі № 2/2023 надано роз’яснення з питань обліку електронних гаманців, сплати податків електронними грошима тощо.



До уваги фінансових агентів!

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у зв’язку із набранням чинності Закону України від 20.03.2023 № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки», у 2023 році необхідно подати звіти про підзвітні рахунки за 2021 рік та за 2022 рік.

Детальніше за посиланнями:

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/676700.html,

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/674724.html.



З початку року платниками Львівщини сплачено понад 9 млрд грн єдиного внеску

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що у січні-квітні 2023 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 9332,5 млн грн, що на 3026,1 млн грн, або на 48,0% більше, ніж у січні-квітні 2022 року.

Упродовж квітня 2023 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 2405,1 млн грн, що на 523,3 млн грн, або на 27,8% більше, ніж торік.



Задекларована праця допомагає розвивати бізнес

Працевлаштували переміщених осіб – можете компенсувати витрати на оплату їх праці.

Ви маєте право на компенсацію витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу упродовж двох місяців.



Збільшено терміни зберігання первинних документів

Законoм України від 20.03.2023 № 2970-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» оновлено редакцію п. 44.3 Податкового кодексу, якою визначаються терміни зберігання первинних документів.

Так, платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів та інформації, визначених пунктом 44.1 ПКУ, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом визначених законодавством строків, але не менше:

2555 днів - для документів та інформації, необхідних для здійснення податкового контролю відповідно до статей 39 і 392 ПКУ;

1825 днів - для первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що складаються особами, визначеними пунктом 133.1, підпунктом 133.2.2 та пунктом 133.4 ПКУ, а також юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування, за винятком документів, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання згідно з підпунктом 44.3.1;

1095 днів - для інших документів, на які не поширюються вимоги підпунктів 44.3.1 та 44.3.2 цього пункту;

1095 днів - для документів, пов'язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи.

Строки зберігання документів та інформації, визначені цим пунктом, розраховуються з дня подання податкової звітності чи іншої звітності, передбаченої Кодексом, для складення якої використовуються зазначені документи та/або інформація, а в разі її неподання - з передбаченого Кодексом граничного строку подання такої звітності, а для документів, пов’язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, - з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів - з дня завершення строку їх дії).



Щодо відображення в чеках РРО/ПРРО коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД

Відповідно до пункту 11 статті 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції, зокрема, зобов'язані:

проводити розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій для підакцизних товарів з використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості, а також із зазначенням цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку (серія та номер) при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

За результатами аналізу даних Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій встановлено, що у деяких випадках суб’єктами господарювання проводяться розрахункові операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій для підакцизних товарів без використання режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.

Державна податкова служба вкотре звертає увагу на необхідності відображення в чеках РРО/ПРРО усіх обов’язкових реквізитів, у тому числі відображення коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, який є ключовим ідентифікатором щодо забезпечення справедливого розподілу частини акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування.



Платники податків мають змогу повернути частину коштів у вигляді податкової знижки

Золочівська ДПІ нагадує, що платники податків мають змогу повернути частину коштів у вигляді податкової знижки у разі:

- понесення протягом звітного року витрат, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України;

- якщо витрати підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і особу, яка звертається за податковою знижкою (їх покупця (отримувача), а також копіями договорів за їх наявності, в яких обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк оплати за такі товари (роботи, послуги). Копії зазначених документів (крім електронних розрахункових документів) надаються разом з податковою декларацією про майновий стан і доходи (далі – декларація);

- отримання доходу у вигляді заробітної плати або у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

При цьому загальна сума податкової знижки не може перевищувати суму річної заробітної плати, зменшену з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 Кодексу (крім випадку, визначеного п.п. 166.4.4 п. 166.4 ст. 166 Кодексу) ;

- використання права на нарахування податкової знижки лише за наслідками звітного податкового року. Таке право не продовжується та не переноситься на наступний рік, якщо громадянин не скористався своїм правом у встановлений строк. Декларація подається по 31 грудня включно року, наступного за звітним роком.



Податкова служба продовжує практику відкритого діалогу з бізнес-спільнотою

В Золочівській ДПІ відбулась зустріч начальника інспекції Романа Дениса з платниками щодо актуальних питань ведення бізнесу та новацій податкового законодавства.

Під час зустрічі обговорили питання реєстрації підприємницької діяльності, легалізації трудових відносин, погашення податкового боргу, дотримання законодавства стосовно реалізації підакцизних товарів, застосування РРО/ПРРО. Також звернуто увагу на функціонування електронних сервісів ДПС, зокрема Електронного кабінету. Через особистий кабінет платники можуть подати податкову звітність, переглянути розрахунки з бюджетом, отримати довідку про доходи чи податкове повідомлення-рішення про сплату майнових податків тощо.

Крім цього, доведено зміни до Податкового кодексу, внесені Законом України від 11.04.2023 № 3050-IX щодо звільнення від сплати екологічного податку та майнових податків за знищене чи пошкоджене нерухоме майно, про оновлений порядок заповнення платіжок для сплати податків та єдиного внеску (наказ Мінфіну від 22.03.2023 № 148), про терміни зберігання первинних документів ( ЗУ від 20.03.2023 № 2970-IX).

На завершення заходу платникам нагадали про порядок подання декларації про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області