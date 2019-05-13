ОДПІ
11:37, 26 лютого 2020
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Сплачуєте податковий борг або борг з єдиного внеску - правильно заповніть платіжку

         Буськe   управління   ГУ   ДПС у Львівській області  нагадує,  щоб уникнути можливих помилок при сплаті податків, зборів, єдиного внеску, податкового боргу дотримуйтесь вимог наказу Мінфіну України «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» від 24.07.2015 № 666 із змінами та доповненнями.        Особливу увагу приділяйте визначенню коду видів сплати (перелік у додатку до Наказу № 666). Так, якщо маєте податковий борг або борг із єдиного внеску ( далі - ЄВ) при заповненні реквізитів розрахункового
Сплачуєте податковий борг або борг з єдиного внеску - правильно заповніть платіжку
Gazeta
Фото: НУС
         Буськe   управління   ГУ   ДПС у Львівській області  нагадує,  щоб уникнути можливих помилок при сплаті податків, зборів, єдиного внеску, податкового боргу дотримуйтесь вимог наказу Мінфіну України «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» від 24.07.2015 № 666 із змінами та доповненнями.
       Особливу увагу приділяйте визначенню коду видів сплати (перелік у додатку до Наказу № 666). Так, якщо маєте податковий борг або борг із єдиного внеску ( далі - ЄВ) при заповненні реквізитів розрахункового документа у полі «Призначення платежу» зазначайте код виду сплати «140» - надходження до бюджету у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з ЄВ. Під час сплати розстрочених або відстрочених грошових зобов’язань або податкового боргу у полі «Призначення платежу» розрахункового документа зазначайте код виду сплати «145» — надходження розстрочених (відстрочених) сум. Розстрочення та відстрочення заборгованості по сплаті ЄВ законодавством не передбачено. Код  виду сплати «147» - «Стягнення в межах виконавчого провадження»  оформляється при перерахуванні коштів до бюджету згідно із судовим рішенням та на підставі виконавчого листа органу державної виконавчої служби.
     У випадку відсутності податкового боргу необхідно вказувати код виду сплати «101» - добровільна сплата податків і зборів/ЄВ.  
       Будьте уважні, адже за правильність заповнення реквізитів у платіжних документах відповідальність  несе  не банківська установа, а платник податків.
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області  
 
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