ОДПІ
17:36, 22 тра 2020
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При сплаті податкового боргу з єдиного внеску – зазначте відповідний код виду сплати

При сплаті податкового боргу з єдиного внеску – зазначте відповідний код виду сплати
Gazeta
Фото: НУС
      Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області  звертає увагу платників податків на неухильному дотриманні вимог при заповненні банківських документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску в частині стягнення податкового боргу з обов’язковим зазначенням кодів сплати.
Так, при сплаті податкового боргу та заборгованості з єдиного внеску необхідно зазначати відповідний код виду сплати:
140 - Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску;
145 - Надходження розстрочених (відстрочених) сум;
147 - Стягнення в межах виконавчого провадження;
149 - Надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів;
117 - Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство.
 
Щоб уникнути можливих помилок при сплаті платежів, необхідно чітко дотримуватись вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 року №666 (із змінами та доповненнями). Зокрема, при заповненні документів на переказ з метою сплати податкового боргу (недоїмки з єдиного внеску) необхідно зазначати:
1 – службовий код «*»;
2 – код виду сплати;
3 – код ЄДРПОУ/РНОКПП/серія, номер паспорта;
4 – інформація про призначення платежу.
 
За правильність заповнення реквізитів у платіжних документах відповідальність несе платник податків.
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області
 
 
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