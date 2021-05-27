Податковий розрахунок з ПДФО та ЄСВ необхідно подавати за оновленою формою

- Довідник інших податкових пільг № 112/2.

Для виїзду за кордон на постійне місце проживання необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи

Золочівська ДПІ нагадує, що громадяни – платники ПДФО, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Контролюючий орган протягом 30 календарних днів перевіряє зазначену в декларації інформацію та самостійно визначене платником податкове зобов'язання, повноту сплати ПДФО та видає довідку про сплату податку і відсутність податкових зобов'язань. Зазначена довідка подається платником до органів митного контролю під час перетину митного кордону і є підставою для проведення митних процедур.



Буський сектор організації роботи

управління організації роботи

ГУ ДПС у Львівській області

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-IX внесено низку змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07. 2010 № 2464-VІ. У зв’язку з цим, було приведено у відповідність та викладено в новій редакції форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та внесено зміни до Порядку його заповнення та подання, затверджених наказом Мінфіну України від 13.01.2015 № 4.Форму податкового розрахунку розд. І доповнено новими ряд. 1.6, 2.6, 3.7, 4.4, 6.4 щодо відображення суми нарахованої зарплати за найманих працівників, яких було призвано на військову службу до ЗСУ у період мобілізації, які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення та внесено низку редакційних правок.Порядок так само містить 5 розділів.Зокрема, внесено зміни до описової частини Порядку щодо внесених до податкового розрахунку нових рядків, що стосуються відображення роботодавцями нарахованої зарплати та, відповідно, ЄСВ за мобілізованих найманих працівників, а також доповнено новим абз. п’ятдесят першим, згідно з яким допускається внесення від’ємних значень сум нарахованої зарплати (нарахованого доходу) у разі відображення сторнованих сум, нарахованих роботодавцями у період дії воєнного стану, для відповідних категорій застрахованих осіб 29, 36, 37, 39, 42–45, 47, 50, 66, 75–78 відповідно до додатка до Порядку, що дозволить провести коригування за вказаними застрахованими особами за попередній період.Додаток 1 до Порядку доповнення кодом категорії застрахованих осіб 75 «громадяни України, що підписали контракт добровольця територіальної оборони», що дозволить роботодавцям відображати суми нарахованої середньої зарплати зазначеним застрахованим особам на час виконання ними державних або громадських обов’язків та кодами категорій застрахованих осіб 76–80, призваних під час мобілізації на військову службу до ЗСУ, за яких роботодавці мали право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ.Також, внесено редакційні зміни до описової частини та приведені у відповідність до чинного законодавства інші розділи Порядку.Детальніше зі змінами можна ознайомитись за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/listi/77559.htmlДПС України станом на 28.12.2022 оприлюднила новий довідник типів об'єктів оподаткування для заповнення повідомлення ф. №20-ОПП.Відповідно до п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).Платник податків зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем.Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (Порядок обліку платників податків і зборів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300).Довідник типів об'єктів оподаткування розміщено на вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html.Золочівська ДПІ звертає увагу, що у разі вибору декларантом, який подав одноразову (спеціальну) добровільну декларацію після 31 серпня 2022 року, у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом у такому порядку:першого платежу – протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації;другого платежу – до 1 травня 2024 року;третього платежу – до 1 травня 2025 року.Норми встановлені п. 12 підрозділу 9 прим. 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Більше про одноразове добровільне декларування – за посиланнямhttps://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya .Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюється контролюючими органами на підставі інформації, наявної в поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях. При цьому, платники у відповідній формі звітності самостійно зазначають код пільги. Щоби уникнути помилок радимо тримати на постійному контролі питання терміну дії Довідників податкових пільг. Тож звертаємо увагу, що ДПС України на вебпорталі за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html 02.01.2023 опублікувала нові (станом на 01.01.2023):- Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету № 112/1;В Золочівській ДПІ проведено практикуми для суб’єктів господарювання щодо порядку подання звітності в електронному вигляді та змін у податковому законодавстві.В ході заходів надано роз'яснення порядку заповнення та подання декларації платника єдиного податку, об’єднаної звітності з ПДФО та єдиного внеску (4ДФ), надано практичну допомогу при формуванні звітних документів через Електронний кабінет платника. Також наголошено на перевагах використання програмних касових апаратів та зазначено податкові новації щодо адміністрування податків.Крім цього роз`яснено особливості проведення кампанії одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яка триватиме до 01 березня 2023 року та щорічної кампанії декларування громадянами доходів, одержаних впродовж 2022 року. Запропоновано користуватись електронними сервісами ДПС та спілкуватись з податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX».