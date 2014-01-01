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Оновлено довідник типів об'єктів оподаткування

nus.in.ua, 8 вересня 2017, 12:45
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Оновлено довідник типів об'єктів оподаткування

ДФС України 04 вересня 2017 року оприлюднила новий довідник типів об’єктів оподаткування (http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html).

Відповідно до норм Податкового кодексу України платники податків повинні повідомляти податкову про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, а також їх появу та зміни.

Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об'єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою N 20-ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни. У повідомленні поряд із реквізитом, який змінився, зазначається у дужках його попереднє значення.

При цьому в разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється, у другому - оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого.

 

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