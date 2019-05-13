Особливості заповнення повідомлення за ф. 20 - ОПП роз’яснили в податковій

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області





Нещодавно фахівцями Золочівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області проведено зустріч з суб’єктами господарювання щодо необхідності подання повідомлень про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням за формою 20-ОПП.В ході заходу зазначено, що подання повідомлення за формою 20-ОПП передбачено ст.63 Податкового кодексу та п.3.8 Порядку обліку платників податків, від 09.12.2011 №1588 із змінами та доповненнями, згідно яких передбачено обов’язок платників податків стати на облік в органах ДПС, а також обов’язок повідомляти податкові органи про всі об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням. Повідомлення подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Початком перебігу 10-денного строку є дата набуття права платником щодо об’єкту оподаткування відповідно до правовстановлюючих документів чи документів, що підтверджують право користування, розпорядження об’єктом оподаткування. Довідник типів об’єктів оподаткування розміщено на офіційному порталі ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/127294.html.Також роз`яснено порядок подання повідомлення через приватну частину (особистий кабінет) Електронного кабінету з використанням електронного цифрового підпису.На завершення зустрічі присутнім запропоновано спілкуватись з податковою службою дистанційно за допомогою електронних сервісів, зокрема, «InfoTAX», та надано відповіді на поставлені запитання.