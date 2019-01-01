Повідомлення про об’єкти оподаткування можна подати за допомогою Електронного кабінету

     Буськe   управління   ГУ  ДФС у Львівській області інформує, що платники податків можуть за допомогою Електронного кабінету подати повідомлення про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність  за ф. №20-ОПП. Реєстраційні дані платника в повідомленні за ф. № 20-ОПП заповнюються автоматично на основі даних ДФС, дані щодо об’єктів оподаткування заповнюються платником самостійно.
    Повідомлення за ф.№20-ОПП опрацьовується повністю в автоматичному режимі та результат опрацювання відображається у Квитанції №2, яку можливо переглянути в режимі «Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.
     Крім того, дані про об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, відображаються в режимі «Облікові дані платника» Електронного кабінету.
     Нагадуємо, відповідно до п.63.3 ст.63 Податкового кодексу України,  платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним (за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи) та неосновним місцем обліку (за місцем розташуванням підрозділів платників, рухомого та нерухомого майна) та повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків.
    Об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, - це майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів.
    Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП  подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації,
створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.
                                                                              
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення
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