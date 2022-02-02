Доходи громадян, які підлягають обов’язковому декларуванню

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з початку 2022 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2021 року. Податкова декларація про майновий стан і доходи в обов’язковому порядку подається при отриманні:

доходів від особи, яка не є податковим агентом (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи);

доходів від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування; доходів від операцій з інвестиційними активами;

доходів з іноземних джерел та в інших, передбачених Податковим кодексом випадках.

З 01.01.2022 введено в дію оновлену форму декларації про майновий стан і доходи, відповідно до наказу МФ України від 17.12.2020 № 783. Декларація подається в такі граничні строки:

- для громадян, які зобов’язані подати податкову декларацію – до 01 травня року, що настає за звітним;

- для громадян, які мають право на податкову знижку декларація подається по 31 грудня 2022 року (включно).

Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.



Про відображення податкових ставок та сум ПДВ в чеках РРО/ПРРО

Законом України від 30.11.2021 №1914-ІХ запроваджено зміни порядку оподаткування ПДВ для операцій з постачання тютюнових виробів. А саме: встановлюється окремий порядок визначення бази оподаткування на етапі першого постачання таких товарів їх виробниками та на етапі першого постачання таких товарів суб’єктами господарювання, які пов’язані відносинами контролю з такими виробниками, а також запроваджується пільговий режим оподаткування ПДВ (звільнення) на всіх наступних етапах постачання таких товарів.

Враховуючи зазначене, Державна податкова служба України наголошує на необхідності з 1 січня 2022 року забезпечення «Іншими суб’єктами господарювання», що зареєстровані як платники ПДВ, вимог щодо відображення (при торгівлі тютюновими виробами) в розрахункових документам (чеках РРО/програмних РРО) обов’язкових реквізитів, зокрема:

- назву товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ (окреме для товарів, що звільнені від оподаткування, та окреме для товарів, що оподатковуються ПДВ) (рядок 10);

- окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами, що оподатковуються ПДВ, на початку рядка друкуються великі літери «ПДВ» (рядок 21).

форми облікової картки, заяви про внесення змін та повідомлення про результати обробки.



До відома платників акцизного податку

Законом України від 30.11. 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни, зокрема, в частині адміністрування акцизного податку.

З метою належного декларування податкових зобов’язань та врахування у податковій звітності норм Закону України № 1914-IX, ДПС України підготовлено роз’яснення щодо порядку заповнення декларації з акцизного податку з врахуванням вищезазначених змін. Ознайомитись з листом ДПС України № 209/99-00-21-03-03-0/ від 02.02.2022 можна за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/77174.html.



Електронні довірчі послуги: як завантажити власний кваліфікований сертифікат відкритого ключа?

Користувачі мають можливість завантажити кваліфіковані сертифікати відкритих ключів на персональний комп’ютер з розділу «Пошук сертифікатів та СВС» офіційного інформаційного ресурсу Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua) через вкладку «Пошук сертифікатів» використовуючи поля «Код ЄДРПОУ»/«Реєстраційний номер облікової картки платника податків»/«УНЗР ІD картки». Сертифікати зазвичай зберігаються у каталозі «Завантаження» (англ. «Downloads», рос. «Загрузки») локального диску «С:» або для їх збереження можна обрати інший каталог зручний для користувача.



Які дії платника, якщо при підписанні документу виникає помилка «Невірний пароль або ключ пошкоджено»?

Для усунення помилки необхідно перевірити:

- який ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки використовується першим (вірна послідовність підписів для податкової звітності: бухгалтер-директор-електронна печатка);

- правильність введення паролю, а саме: регістр вводу паролю, мову клавіатури тощо (створений пароль може містити особливі символи);

- чи набраний пароль відповідає ключу, якій використовується (наприклад, пароль до ключа бухгалтера використовується тільки з ключем бухгалтера);

- чи змінювалось ім’я файлу особистого ключа (у разі зміни ім’я файлу особистий ключ буде пошкоджено, тому необхідно звернутися до відокремленого пункту реєстрації користувачів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (далі – КН ЕДП ІДД ДПС), в якому отримували кваліфікований сертифікат, подати заяву на зміну статусу кваліфікованого сертифіката та новий комплект реєстраційних документів).

У разі, якщо жодна з рекомендацій не допомогла вирішити проблему необхідно звернутися до представництва КН ЕДП ІДД ДПС, в якому були отримані кваліфіковані сертифікати, подати заяву на скасування кваліфікованого сертифіката, згенерувати новий особистий ключ та отримати відповідні йому кваліфіковані сертифікати.

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області