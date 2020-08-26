Списання сум заборгованості з ЄСВ для підприємців – до 01 березня

Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що у зв’язку із набранням чинності Закону України від 04.12.2020 № 1072-IX, фізичні особи – підприємці (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року не отримували дохід (прибуток) від діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, мають право на списання суми недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів та пені, нарахованих на ці суми недоїмки.

Для цього зазначеним категоріям суб’єктів господарювання необхідно до 1 березня 2021 року звернутися до податкового органу, у якому вони перебувають (перебували) на обліку як платники єдиного внеску про списання такої недоїмки з відповідною заявою.

Ліквідаційну звітність та заяву щодо списання суми недоїмки з єдиного внеску фізичним особам – підприємцям рекомендуємо подавати через Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua

Звертаємо увагу, що списання сум заборгованості з єдиного внеску можливе при виконанні таких умов:

- відсутність у суб’єкта звернення доходу (прибутку) від його діяльності з 01.01.2017 до 01.12.2020 року;

- подання до 01.03.2021 року державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (якщо така заява не була подана раніше); для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, або у періоді з 01.01.2017 року до дати подання заяви провадили таку діяльність до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску (якщо така заява не була подана раніше);

- подання до 01.03.2021 року до податкового органу звітності з єдиного внеску за період з 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р., якщо вона не була подана раніше.





Деклараційна кампанія – 2021



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з початку 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року.

Щороку подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік – конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України).

За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.



Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- та в інших випадках передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Разом з тим, слід зазначити, що обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;

- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Від відповідального ставлення до вимог законодавства і своєчасного виконання конституційного обов’язку громадянами залежить економічний розвиток держави, її фінансова безпека та рівень соціального захисту.





ПДВ: з 1 березня податкові накладні/розрахунки коригування реєструються за новою формою

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у зв’язку з опублікуванням 02 лютого 2021року («Офіційний вісник України» №8) наказу № 734 « Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», починаючи з 1 березня п.р. податкові накладні та розрахунки коригування складаються виключно за формами, затвердженими наказом Мінфіну України вiд 31.12.2015 № 1307 з урахуванням змiн, внесених наказом № 734.

Зокрема, податкову накладну та розрахунок коригування доповнено новим реквізитом «код», в якому зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2 – Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (ДРФО);

3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються вiд прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган i мають відмітку у паспорті).

При цьому рядок «код» у ПН та/або PK заповнюється виключно в разі заповнення рядка «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» ПН та/або РК.

Починаючи з 01.03.2021, в ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно ПН та/або РК, складені за новими формами, а ПH та/або РК, складені за старими формами, які були чинними до 01.03.2021, до реєстрації в ЄРПН не прийматимуться.

Якщо після 01.03.2021 виникнуть підстави для складання PK до ПН, складеної за формою, чинною до 01.03.2021, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, тo такий PK необхідно скласти за новою формою (у редакції наказу №734). При цьому в рядку «код» такого PK має бути проставлено код ознаки «1», «2», «3» або «4» залежно вiд ознаки джерела податкового номера відповідно дo реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача). Уточнено кількість найменувань поставлених товарів/послуг, які можуть бути зазначені в одній податковій накладній, а саме, починаючи з 01.03.2021, така кількість не повинна перевищувати 99999 позицій (раніше було 9999 позицій).



Також повідомляємо, що відповідно до наказу №734 у новій редакції викладено форму податкової декларації з податку на додану вартість.



Бережіть свій час - не подавайте «нульову» звітність



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що податкову звітність з прочерками можна не подавати.

Ви не здійснювали діяльність як суб’єкт господарювання протягом звітного періоду, і в податковому звіті відсутні будь які показники ? У цьому разі податкову декларацію можна не подавати до контролюючого органу.

Це передбачено Податковим кодексом України. Так, відповідно до п.49.2 ст.49 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Це стосується всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області