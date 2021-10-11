Актуальні питання щодо добровільного декларування активів

Як декларанту заповнити графи 6, 7, 9, 12 розд. V Декларації, якщо він декларує об’єкти житлової нерухомості, загальна площа яких перевищує сукупно по квартирі(ах) – 120 кв.м., по житловому будинку(ках) –240 кв.м., нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальною площею більше 60 кв. м.?

Золочівська ДПІ повідомляє, що згідно з пунктом 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено склад та обсяг активів, джерела одержання (набуття) яких у разі невикористання фізичною особою права на подання Декларації вважаються такими, з яких повністю сплачено податки і збори відповідно до податкового законодавства. До таких активів відносяться, зокрема, об’єкти:

а) житлової нерухомості:

квартира/квартири, загальна площа якої/яких не перевищує сукупно 120 кв. м., або майнові права, що підтверджені відповідними документами, на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва;

житловий будинок/житлові будинки, зареєстрований/зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м., або житловий будинок незавершеного будівництва чи будинки незавершеного будівництва, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м., за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення;

б) нежитлової нерухомості – нежитлові будинки некомерційного призначення та/або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 кв. метрів.

Якщо фізична особа виявила бажання скористатися своїм правом на подання Декларації, то незалежно від загальної площі активів або їх сумарної вартості, декларант заповнює необхідні розділи Декларації без урахування положень п. 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

У разі декларування об’єктів житлової/нежитлової нерухомості, у розд. V Декларації зазначаються:

графа 6 – загальна площа активу; графа 7 – розмір частки, яка належить декларанту; графа 9 – загальна сума витрат на придбання (набуття) активу або його оціночна вартість;

графа 12 – вартість активу (база для нарахування збору). У цій графі фізична особа самостійно приймає рішення щодо бази для нарахування збору, а саме базою буде вся сума понесених витрат, пов’язаних з придбанням активу, чи тільки їх частина.



Визначення бази нарахування збору з добровільного декларування для іноземної валюти

Базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування для іноземної валюти є її грошова вартість, яка зазначається у гривні за офіційним курсом національної валюти до відповідного виду валютних цінностей, визначеним Національним банком України станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Декларант зобов’язаний документально підтвердити грошову вартість таких об’єктів для нарахування Збору шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування.

Довідково: пункт 7 підрозділу 94 розділу ХХ Податкового кодексу визначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування виходячи із конкретних об’єктів декларування. Детальніше про особливості одноразового та добровільного декларування можна дізнатися у роз’яснювальних матеріалах, розміщених на вебпорталі ДПС у банері ««Одноразове добровільне декларування».





Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки

З 01.01.2021 року ДПС України впроваджено функціонування єдиного рахунка для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Податковим кодексом, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Такий спосіб сплати податків і зборів є комфортним, оскільки скорочує платникам фінансові витрати і час на формування розрахункових документів, уникнення непорозумінь зі зміною рахунків, зменшення кількості помилково сплачених грошових зобов’язань.

Використовувати єдиний рахунок - це добровільне бажання платника.

Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки.

Перший - через Електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001 та отримати реквізити єдиного рахунку.

Другий - отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Третій - надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.

«Як перейти на єдиний рахунок» дивіться на сайті ДПС України в розділі пресцентр/ відео галерея/ відео за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi/7081.html.



Громадяни можуть сплатити податки та збори через Електронний кабінет

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що Електронний кабінет – сервіс, за допомогою якого здійснюється взаємодія органів ДПС та платників податків у режимі реального часу за допомогою персональних комп’ютерів та смарт-пристроїв без встановлення спеціалізованого програмного забезпечення. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Е- кабінету надає можливість фізичним особам після ідентифікації системи сплатити податки, збори, платежі, обравши на вибір одну з платіжних систем.

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Податкова амністія – це можливість підтвердити фізичній особі легальність своїх статків

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування. Подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації є правом, а не обов’язком фізичної особи і декларант звільняється від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності у випадку декларування таких активів. Про це зазначив начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.

Податкова амністія – це можливість підтвердити легальність своїх статків. Тобто, якщо громадянин має активи, що не були оподатковані належним чином, то він може добровільно подати декларацію, сплатити одноразовий збір та легалізувати такі активи.

Для оподаткування застосовуються наступні ставки: 5 % загальна ставка, 9 % - для закордонних активів, 2,5 % - для декларування активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Можна також обрати варіант зі сплатою податків "в розстрочку" - кількома рівними частинами, але за трохи вищими ставками (6%, 11,5%, 3% відповідно).

Одноразова декларація подається безпосередньо декларантом виключно в електронній формі через Електронний кабінет платника. Термін подання - до 1 вересня 2022 року. В такий спосіб держава дає можливість громадянам повернути гроші та інші активи у легальний обіг.

Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області