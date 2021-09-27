ОДПІ
13:37, 11 жовтня 2021
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Добровільне декларування фізичними особами належних їм активів

Добровільне декларування фізичними особами належних їм активів
Gazeta
Фото: НУС
В Україні триває кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування громадянами своїх активів, з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року. Про це проінформував начальник інспекції Роман Денис.
Посадовець зазначив, що добровільне декларування відбувається шляхом подання одноразової декларації до ДПС України через приватну частину Електронного кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація». Із задекларованих активів фізособі необхідно буде сплатити збір:
- 9 відсотків щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном;
Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відсотка із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.
- 5 відсотків щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні;
Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 відсотків із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.
- 2,5 відсотки щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 01 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.
Як альтернативу, платник податків може обрати ставку 3 відсотки із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.
На вебпорталі ДПС у банері «Одноразове добровільне декларування» розміщено приклади заповнення декларації. Тож, перед декларуванням активів радимо переглянути їх.
Буський сектор організації роботи
організаційно-розпорядчого управління
ГУ ДПС у Львівській област
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