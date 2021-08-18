Про одноразове добровільне декларування фізособами належних їм активів йшлося на Золочівщині

В Золочівській ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області, за участі в.о. начальника інспекції Ірини Лазорчик, відбулася «гаряча лінія» щодо прийнятого Закону України від 15.06.2021№ 1539-IX про запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору.

В ході спілкування з платниками зазначено, що прийняті нововведення створюють стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та сприятимуть залученню в економіку України додаткових ресурсів. Закон визначає особливості проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Громадяни України матимуть право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року. При цьому у добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів.

Декларант може вказати серед активів валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, зокрема об'єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб, які знаходяться в Україні чи за кордоном.

Із задекларованих активів громадянин повинен буде сплатити збір, зокрема 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні; 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном; 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.



До Податкової декларації з податку на прибуток внесено зміни

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 17 серпня 2021 року набрав чинності наказ Мініну України від 04.06.2021 № 317, яким внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом МФ України від 20.10.2015 № 897. Зокрема, декларацію доповнено новим рядком 7.1, а також внесено зміни до додатків ПН, РІ та АМ.

З оновленою редакцією Наказу № 897 можна ознайомитися скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.tax.gov.ua).



Отримуйте послуги ЕДП за цифровими документами в Дії 2.0

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що з 25 серпня 2021 року Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі - Надавач) приєднався до застосунку «ДІЯ».

Це дає можливість всім фізичним особам звернутись до Надавача для отримання кваліфікованого електронного підпису чи печатки, без надання копій паперових документів, що значно спрощує отримання даної послуги.

Як це працює?

1. У власника повинен бути відображений паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон у застосунку «ДІЯ», версії не нижче 2.0. Копію одного з документів можна надати за допомогою функції «ШЕРІНГ» застосунку «ДІЯ».

Для цього необхідно продиктувати штрих-код та підтвердити передачу даних з «Дії».

2. Пройти ідентифікацію за допомогою електронного паспорта.

3. Отримати електронний кваліфікований підпис чи печатку.

Це дуже зручно та займає всього декілька хвилин.

Всю інформацію розміщено на сайті acskidd.gov.ua.



Нацбанком врегульовано порядок відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом для одноразового добровільного декларування

Золочівська ДПІ повідомляє, що з 1 вересня 2021 року стартує одноразове добровільне декларування активів, з яких не були сплачені належним чином податки.

До подання одноразової декларації платник має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках в банках України.

Порядок відкриття та ведення поточних рахунків із спеціальним режимом використання в національній та іноземній валютах, банківських металах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування затверджено постановою Правління Національного банку України від 5 серпня 2021 року № 83.

Відповідно до постанови, декларант при відкритті спеціального рахунку подає анкету та заяву. В анкеті зазначаються персональні дані платника. Заява є підтвердженням того, що отримані ним активи не належать до таких, які не можуть бути об`єктами декларування відповідно до закону щодо одноразового добровільного декларування (Закон України № 1539).

Документом, зокрема, визначено як банком здійснюється перевірка декларанта, у яких випадках платнику може бути відмовлено у відкритті такого рахунку, особливості договору, який укладається між банком та декларантом тощо.

З особливостями подання декларації можна ознайомитися у презентації за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/odnorazove-dobrovilne-deklaruvannya/rozyasnennya-dlya-platnikiv/prezentatsii/488597.html



Чи повинна подавати одноразову добровільну декларацію фізична особа, яка отримала у спадок (подарунок) рухоме або нерухоме майно від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення?

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок нерухомого або рухомого майна визначено ст. 174 Податкового кодексу, відповідно до п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 якої за нульовою ставкою оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

При цьому об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 Кодексу, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом IV Кодексу для оподаткування спадщини (п. 174.6 ст. 174 Кодексу).

Відповідно до п. 174.3 ст.174 Кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці/обдаровані, які отримали спадщину/дарунок.

Дохід у вигляді вартості успадкованого/отриманого у дарунок майна (у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім спадкоємців, які отримали у спадщину/дарунок об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.

Таким чином, у разі якщо об’єкти рухомого або нерухомого майна отримуються декларантом у спадок або як дарунок від члена сім’ї першого або другого ступеня споріднення, то обов’язку щодо подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації у такого платника податків не виникає за умови відсутності інших підстав для подання такої декларації.



До уваги платників!

03 вересня 2021 року з 10.00 до 11.00 в Золочівській ДПІ відбудеться сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань добровільного декларування доходів громадян. На запитання платників відповідатиме начальник ДПІ Денис Роман за телефоном: (265)71034.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області