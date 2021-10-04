Ви запитували – ми відповідаємо

В Золочівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо кампанії одноразового (спеціального) декларування та застосування касових апаратів. На запитання платників відповідала СДІ Ірина Лазорчик.

Яке майно можуть декларувати громадяни?

Відповідно до норм Закону України від 15.06.2021 №1539-IX добровільному декларуванню підлягають:

- валютні цінності, (крім коштів у готівковій формі) та права грошової вимоги;

- цінні папери;

- рухоме та нерухоме майно,

- предмети мистецтва, антикваріату, цінні папери, пам’ятні монети і банкноти,

- частки у майні юридичних осіб, які знаходяться в Україні чи за кордоном та інші корпоративні права.

При цьому зазначені об’єкти декларування повинні відповідати наступним критеріям:

- розміщені на території України або за її межами;

- були одержані чи набуті за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування чи отримання оподаткуванню в Україні;

- з них не були сплачені податки і збори, або сплачені не в повному обсязі;

- не були задекларовані до 1 січня 2021 року.



Чи потрібно відкрити спеціальний рахунок в банку для одноразового (спеціального) добровільного декларування?

Для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування декларант має розмістити кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на поточних рахунках із спеціальним режимом використання в банках України до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку за заявою на переказ готівки, а у реквізиті «Призначення платежу/зміст операції» зазначає «добровільне декларування».

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право:

- перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України;

- або зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;

- або подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

Декларант додатково до документів для відкриття спеціального рахунку подає анкету та заяву.

Банк уживає заходів щодо встановлення джерел походження коштів у національній та іноземних валютах, банківських металів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу.



Який порядок реєстрації РРО?

Реєстрація реєстратора розрахункових операцій здійснюється в контролюючому органі за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків.

Для реєстрації РРО суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання подає до контролюючого органу заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-РРО .

У разі відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня надходження реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує фіскальний номер РРО в інформаційній системі ДПС та надсилає до центру сервісного обслуговування інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій за ф. № 2-РРО засобами телекомунікацій в електронній формі.

Після закінчення робіт із введення РРО в експлуатацію ЦСО надсилає до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, примірники довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО засобами телекомунікацій в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов’язкових реквізитів електронних документів. Роботи з введення РРО в експлуатацію виконуються ЦСО відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує трьох діб з дати його інформування ДПС про резервування фіскального номера реєстратора.

Протягом трьох робочих днів з дати надсилання до ЦСО довідки про резервування фіскального номера суб’єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи (внесення фіскального номера до фіскальної пам’яті РРО, персоналізація та опломбування РРО в ЦСО).

Після отримання належним чином оформлених документів посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС, розміщує в Електронному кабінеті в електронній формі та/або надає (надсилає) суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО за ф. № 3-РРО, що засвідчує реєстрацію РРО в контролюючому органі.



Понад 900 млн грн надійшло до місцевого бюджету плати за землю з юридичних осіб Львівщини

Протягом січня – вересня поточного року по платі за землю від платників-юридичних осіб Львівщини надійшло до місцевого бюджету майже 901 млн грн, що складає 106,9 відс індикативу (майже 843 млн грн). Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на понад 150 млн гривень. Надходження вересня п.р. складають 101,8 млн грн, що на 9,7 млн грн більше ніж у 2020 році.

Нагадуємо, податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.



Перевірка наявності особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки на носії

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників, що для перевірки наявності особистого ключа кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи печатки на носії потрібно включити функцію перегляду прихованих файлів. Зокрема, якщо у вас встановлено операційну систему Windows 7 потрібно виконати наступні дії:

відкрити «Мій комп’ютер» та на вкладці «Впорядкувати» натиснути пункт «Параметри папок та пошуку»;

у вікні «Параметри папок» на вкладці «Вигляд» потрібно поставити мітку «Відображати приховані файли і папки» та натиснути кнопку «Застосувати».

Якщо на комп’ютері встановлено операційну систему Windows XP потрібно виконати наступні дії:

відкрити «Мій комп’ютер» та на вкладці «Сервіс» натиснути пункт «Властивості папки»;

у вікні «Параметри папок» на вкладці «Вигляд» потрібно поставити мітку «Відображати приховані файли і папки» та натиснути кнопку «Застосувати».

Отже, для перевірки наявності КЕП на носії необхідно включити функцію перегляду прихованих файлів. Результатом перевірки є відображення файлу «Key-6.dat».

При цьому для належної роботи особистого ключа кваліфікованого електронного підпису

чи печатки змінювати ім’я зазначеного файлу забороняється.



Повернення надміру сплачених податків

Чи має право СГ у заяві на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань зазначити як напрямок перерахування коштів погашення заборгованості з ЄВ?

Податковий кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків та зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку. Згідно з частинами другою та третьою ст. 8 Закону № 2464 єдиний внесок не входить до системи оподаткування, а кошти, що надходять від сплати єдиного внеску та застосування фінансових санкцій відповідно до Закону № 2464, не можуть зараховуватися до Державного бюджету України, бюджетів інших рівнів та використовуватися на цілі, не передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Враховуючи те, що єдиний внесок не входить до системи оподаткування та не належить до джерела наповнення дохідної частини державного та місцевих бюджетів, то відсутні законодавчі підстави для здійснення повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань з податків і зборів в рахунок погашення боргу зі сплати єдиного внеску.



Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області