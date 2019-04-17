Золочівська ДПІ інформує

В який термін потрібно написати заяву на відпустку платнику єдиного податку ?

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік, на час відпустки.

Звільнення від сплати єдиного податку платники можуть отримати за умови подання заяви до органу податкової служби за місцем реєстрації, де вказано обраний період щорічної відпустки. Заява підприємця подається в довільній формі.

Платники єдиного податку 1 та 2 груп сплачують податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця – (п.295.1 ПКУ). Нарахування авансових внесків для таких платників єдиного податку здійснюється податковими органами на підставі поданої ними заяви, зокрема щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви стосовно періоду щорічної відпустки (п.295.2 ПКУ). З метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів рекомендуємо подавати до контролюючих органів заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки.

Платники єдиного податку є ще й платниками єдиного соціального внеску. Чинним законодавством не передбачено пільг щодо його сплати на час відпустки.

Фізичні особи-підприємці можуть подати заяву і без відвідування контролюючого органу ДПС за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника», скориставшись меню «Листування з ДПС» приватної його частини, де платники мають можливість направити документ до ДПС.



Чи можна отримати інформацію про дату реєстрації РРО, книги обліку розрахункових операцій?

На офіційному вебпорталі Державної служби України у відкритій частині Електронного кабінету в меню «Реєстри» у вкладках:

«Інформація про РРО» – суб’єкт господарювання може отримати інформацію про всі зареєстровані реєстратори розрахункових операцій та програмні РРО, шляхом пошуку за їх даними;

«Інформація про книги ОРО» – суб’єкт господарювання може отримати інформацію про зареєстровані книги обліку розрахункових операцій, шляхом пошуку за їх даними.



Повідомлення про прийняття працівника на роботу можна подати через Електронний кабінет

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення про це відповідного органу ДПС.

Постановою КМ України від 17.06.2015 року № 413 встановлено, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Для подання Повідомлення в електронному вигляді здійснюється вхід до Електронного кабінету за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Режим «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету забезпечує можливість створення платниками податкової, фінансової, статистичної звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі Повідомлення, підписання і подання такої звітності до контролюючих органів.



Електронні сервіси ДПС: увійти до Е- кабінету можна з допомогою QR-коду

Міністерство цифрової трансформації та Державна податкова служба України спростили вхід до Електронного кабінету. Для швидкого входу користувач може скористатися QR-кодом:

обрати спосіб входу Дія та «Отримати код»;

відсканувати QR-код;

підтвердити особу через мобільний додаток «ДІЯ» та підписати Запит.

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Інформація про суми податкових пільг відображається у податковій звітності

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг. З 01.01.2020 скасовано «Звіт про суми податкових пільг» і встановлено, що суб`єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв`язку з отриманням податкових пільг, веде облік таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності.

ДПС України затверджуються Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник інших податкових пільг.

У зазначених Довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, ПДВ, плати на землю, акцизного податку, місцевих податків та зборів, оподаткування неприбуткових установ і організацій, а також початок та кінець дії пільг.

Довідники розміщено на офіційному вебпорталі ДПС (https://tax.gov.ua).





Майже 37 млн гривень надійшло до бюджету за результатами податкових перевірок

Працівниками управління податкового аудиту ГУДПС у Львівській області протягом січня-травня 2021 року проведено 1190 перевірок, з яких 30 планових та 1160 позапланових перевірок.

За результатами проведених перевірок донараховано узгоджених податкових зобов’язань в сумі 370,2 млн грн, що на 240,7 млн грн більше, ніж у 2020 році (129,5 млн гривень). Показник рівня узгодженості донарахованих сум за актами документальних перевірок склав 380 відсотків. З донарахованих сум сплачено до бюджету 36,7 млн гривень.

Також, за результатами перевірок зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 1 143,5 млн грн, що дозволило упередити несплату цього податку в наступних податкових періодах більш, як на 205 млн гривень. За результатами проведених перевірок зменшено від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом з ПДВ на 27,1 млн грн та суму ПДВ, заявлену до відшкодування з бюджету, на 24,4 млн гривень.

Крім цього, проведено 1144 фактичних перевірки, застосовано та узгоджено фінансових санкцій на суму 5,8 млн.грн., з яких сплачено до бюджету 3,7 млн.гривень.





Буський сектор організації роботи

організаційно-розпорядчого управління

ГУ ДПС у Львівській області