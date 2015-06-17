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Повідомте податкову інспекцію про прийняття працівника на роботу

nus.in.ua, 7 серпня 2017, 10:05
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Повідомте податкову інспекцію про прийняття працівника на роботу

В Україні працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та інформуванням фіскальної служби про прийняття працівника на роботу. Це передбачено ст. 24 Кодексу законів про працю України.

Форма та особливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413. Подається таке повідомлення роботодавцем до податкової інспекції за місцем обліку його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів: засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб; на паперових носіях разом із копією в електронному вигляді; на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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