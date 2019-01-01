Повідомлення про прийняття на роботу працівника можна подати засобами електронного зв'язку

Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що роботодавці подають повідомлення про прийняття працівника на роботу до початку роботи такого працівника.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України від 17.06.2015 № 413. Повідомлення про прийняття працівника на роботу (далі - Повідомлення) подають органу фіскальної служби за формою, наведеною в додатку до постанови КМУ.

Повідомлення подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одним із таких способів:



– засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

– на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

– на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.



Платникам податків надана можливість сформувати Повідомлення про прийняття працівника на роботу через Електронний кабінет платника податків. Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС з використанням електронного цифрового підпису.

Cектор організаційного забезпечення