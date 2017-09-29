Ви запитували – ми відповідаємо

nus.in.ua, 16 серпня 2019, 22:35

В Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо надання адміністративних послуг. На запитання платників відповідав заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Андрій Біль.

Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб вихідна допомога у зв’язку із звільненням працівника ?

Згідно з п.п. «з» п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума щорічної разової грошової допомоги, яка надається згідно із Законом України від 22.10.1993 № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» із змінами та доповненнями.

Винятки, передбачені п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, не поширюються на виплату заробітної плати, грошової (вихідної) допомоги при виході на пенсію (у відставку) та виплату, пов’язану з тимчасовою втратою працездатності.

Відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пп. 167.2 - 167.5 ст. 167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Отже, вихідна допомога у зв’язку із звільненням працівника, в т. ч. при виході на пенсію, оподатковується за ставкою 18 відсотків.

Коли підприємець має право на податкову знижку ?

Порядок застосування податкової знижки передбачений ст.166 Податкового кодексу України. Відповідно до п.п.166.4.2 ст.166 Кодексу загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата.

Заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з відносинами трудового найму.

Отже, фізична особа – підприємець, яка є найманою особою,може скористатися правом на податкову знижку, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

Щодо доходів від підприємницької діяльності право на податкову знижку не застосовується.

Чи включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування, витрати на страхування, які пов’язані з веденням господарської діяльності?

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначений ст. 177 Податкового кодексу України.

Згідно з п. 177.2 ст.177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП.

Пунктом 177.4 ст.177 ПКУ визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, який не містить витрат на страхування, що пов’язані з веденням господарської діяльності.

Тобто, вартість оплачених послуг страхування, які пов’язані з веденням господарської діяльності, не включаються до складу витрат ФОП на загальній системі оподаткування.

В які терміни громадянам необхідно повідомити податкову про зміну місця реєстрації розповіли у Золочівській ДПІ

Фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін. До таких даних, зокрема, відноситься прізвище особи та зареєстроване місце проживання. Про це повідомив представників ЗМІ керівник Золочівської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області Роман Денис.

Посадовець зазначив, що відповідно до розд. IX Положення про реєстрації фізичних осіб у ДРФО від 29.09.2017 №822, внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Заява за формою №5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні дані фізичних осіб контролюючі органи мають можливість своєчасно інформувати громадян про нараховані суми земельного податку, податку на нерухомість чи транспортного податку.

Також Р.Денис наголосив, що будь-яку консультацію щодо порядку заповнення заяв та іншу довідкову інформацію з питань оподаткування можна отримати в Центрі обслуговуванняплатників інспекції.

Понад 4 млн грн податку на нерухомість сплатили платники Буського управління

Впродовж січня – липня 2019 року платники Буського управління ГУ ДФС у Львівській області перерахували домісцевих бюджетів 4878,4 тис грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них на Золочівщині – 2120,4тис грн, Бущині – 1214,1 тис грн, Бродівщини – 773,8 тис грн таПеремишлянщині – 770,1 тис грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 29 %, або на 1096,1 тис гривень.

Понад 70 %, або 3443,0 тис грн. податку на нерухомість сплачено суб’єктами господарювання – юридичними особами, від фізичних осіб - громадян надійшло 1435,4 тис гривень.

Нагадуємо, обчислення суми податку на нерухоме майно з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється фіскальним органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Ставки податку встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаних територіальних громад, у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Податкові повідомлення - рішення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) фізичній особі фіскальним органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня поточного року.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта нерухомості протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Cектор організаційного забезпечення