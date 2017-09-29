Про зміну прізвища та реєстрації місця проживання необхідно повідомити органи ДФС

nus.in.ua, 21 грудня 2018, 15:07

Фізичні особи - платники податків зобов’язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін. До таких даних, зокрема, відноситься прізвище особи та зареєстроване місце проживання. Про це повідомив представників ЗМІ керівник Буської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області Андрій Романів.

Посадовець зазначив, що відповідно до розд. IX Положення про реєстрацію фізичних осіб у ДРФО від 29.09.2017 №822, внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою заяви за формою №5ДР до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Заява за формою №5ДР може бути подана через представника за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі (після пред’явлення повертається) та її копії.

Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні дані фізичних осіб контролюючі органи мають можливість своєчасно інформувати громадян про нараховані суми земельного податку, податку на нерухомість чи транспортного податку.

Також А. Романів наголосив, що будь-яку консультацію щодо порядку заповнення заяв та іншу довідкову інформацію з питань оподаткування можна отримати в Центрі обслуговування платників інспекції.



Cектор організаційного забезпечення