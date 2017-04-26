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Порядок ведення ЄРПН оновлено

nus.in.ua, 1 червня 2017, 16:16
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Порядок ведення ЄРПН оновлено

Буська ОДПІ повідомляє, що постановою КМ України від 26.04.2017 р. № 341 внесено зміни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних. Змінами, зокрема, встановлено, що після надходження податкових накладних(ПН) та/або розрахунків коригування (РК) до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки: - відповідності ПН та/або РК затвердженому формату (стандарту); - чинності ЕЦП, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких ПН та/або РК; - реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію ПН та/або РК, платником податку на момент складення та реєстрації таких ПН та/або РК; - дотримання вимог, установлених п. 192.1 ст. 192 та п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу; -наявності помилок під час заповнення обов'язкових реквізитів відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу; - наявності суми ПДВ відповідно до пунктів 2001.3 і 2001.9 ст. 2001 Податкового кодексу (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 01.07.2015 р.); - наявності в ЄРПН відомостей, що містяться в ПН, яка коригується; факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації ПН та/або РК з такими ж реквізитами; - відповідності ПН та/або РК критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення їх реєстрації відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу; - дотримання вимог законів України «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та електронний документообіг» і Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку. За результатами вищезазначених перевірок формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації ПН та/або РК. Платник податку через електронний кабінет шляхом перегляду в режимі реального часу має доступ до даних ЄРПН щодо складених ним чи його контрагентами ПН та/або РК. Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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