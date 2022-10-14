Новини Золочівщини
08:00, 02 жовтня 2023
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Пам'ятні заходи у Гавареччині

Пам'ятні заходи у Гавареччині
Gazeta
Фото: НУС
З нагоди відзначення 81 річниці створення УПА відбулись пам'ятні заходи біля музею-криївки у селі Гавареччина.
Музей став символом національної гідності Української повстанської армії. Цей заклад створено на знак вшанування полеглих героїв у боротьбі за волю українського народу.
Спочатку криївка виконувала роль бойового поста, хоча періодично тут проводилися зустрічі вищого командування УПА. Вона була чинною в період з листопада 1941 року по лютий 1947 року. Пізніше стала надбанням сім’ї Керницького, де він з дружиною у 1946 році 15 листопада оселився для ведення пропагандистської діяльності. Тут готувалися літературні матеріали: замінники бюлетенів з тризубами; листівки з відповідним текстом; інша подібна документація. У ніч на 18 лютого 1947 року криївку викрили, того ж дня і героїчно загинув референт крайової округи ОУН Іван Керницький.
У музеї-криївці воїнів УПА зібрані унікальні експонати діяльності визвольного руху ОУН-УПА, які зробили значний внесок у боротьбі за незалежність України. Збережені деякі цінні документи антирадянського змісту. Відвідувачі мають змогу відчути атмосферу завдяки точно відтвореному інтер’єру того часу.
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