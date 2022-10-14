Новини Золочівщини
Пам'ятні заходи у Гавареччині
З нагоди відзначення 81 річниці створення УПА відбулись пам'ятні заходи біля музею-криївки у селі Гавареччина.
Музей став символом національної гідності Української повстанської армії. Цей заклад створено на знак вшанування полеглих героїв у боротьбі за волю українського народу.
Спочатку криївка виконувала роль бойового поста, хоча періодично тут проводилися зустрічі вищого командування УПА. Вона була чинною в період з листопада 1941 року по лютий 1947 року. Пізніше стала надбанням сім’ї Керницького, де він з дружиною у 1946 році 15 листопада оселився для ведення пропагандистської діяльності. Тут готувалися літературні матеріали: замінники бюлетенів з тризубами; листівки з відповідним текстом; інша подібна документація. У ніч на 18 лютого 1947 року криївку викрили, того ж дня і героїчно загинув референт крайової округи ОУН Іван Керницький.
У музеї-криївці воїнів УПА зібрані унікальні експонати діяльності визвольного руху ОУН-УПА, які зробили значний внесок у боротьбі за незалежність України. Збережені деякі цінні документи антирадянського змісту. Відвідувачі мають змогу відчути атмосферу завдяки точно відтвореному інтер’єру того часу.
Музей став символом національної гідності Української повстанської армії. Цей заклад створено на знак вшанування полеглих героїв у боротьбі за волю українського народу.
Спочатку криївка виконувала роль бойового поста, хоча періодично тут проводилися зустрічі вищого командування УПА. Вона була чинною в період з листопада 1941 року по лютий 1947 року. Пізніше стала надбанням сім’ї Керницького, де він з дружиною у 1946 році 15 листопада оселився для ведення пропагандистської діяльності. Тут готувалися літературні матеріали: замінники бюлетенів з тризубами; листівки з відповідним текстом; інша подібна документація. У ніч на 18 лютого 1947 року криївку викрили, того ж дня і героїчно загинув референт крайової округи ОУН Іван Керницький.
У музеї-криївці воїнів УПА зібрані унікальні експонати діяльності визвольного руху ОУН-УПА, які зробили значний внесок у боротьбі за незалежність України. Збережені деякі цінні документи антирадянського змісту. Відвідувачі мають змогу відчути атмосферу завдяки точно відтвореному інтер’єру того часу.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)