Eкс-міністр та почесний консул відвідали Гавареччину

Село Гавареччина відвідав екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін та дипломат і Почесний консул Угорщини у Прикарпатті Василь Вишиванюк в рамках міжнародного культурно-соціального в проекту «Таємниці України для тебе». Під час відвідин Гавареччини гості мали змогу ближче познайомитись з історією краю та процесом виготовлення гаварецької кераміки.Окрім гончарства, наш край цікавий туристичними маршрутами, то ж місцеві жителі Ігор Конашевич та Іван Луковський, котрі фанатично закохані у Гавареччину і цією любов’ю до рідного краю надихають своїх гостей, провели цікавий екскурс повстанськими стежками.Місцевий житель Іван Луковський тісно співпрацює зі своїм добрим товаришем Ігорем Конашевичем разом втілюють впродовж кількох років ідею популяризації рідної місцини і активно займаються розвитком зеленого туризму на Гавареччині. Ігор Конашевич пропонує мандрівникам відвідати музей-криївку, що був відкритий у лісовому масиві з нагоди 65-ти річчя створення УПА. Колись на цьому місці героїчною смертю в боротьбі за волю України загинув Іван Керницький, референт крайової округи ОУН.Тут споруджений своєрідний меморіальний комплекс, біля криївки насипана символічна могила і відновлений дубовий хрест з пам’ятною таблицею. Ігор Конашевич також пропонує відвідувачам Гавареччини активно відпочити та прокататися на позашляховиках чи конях горбистими лісовими стежками, що ведуть до повстанської криївки, побачити цікаве театралізоване дійство, яке переносить глядачів у далеке історичне минуле, пов’язане з героїзмом та відвагою воїнів Української повстанської армії, котрі боролися за незалежність та волю України.Кожен турист має змогу власноруч виготовити ляльку-мотанку, а справжнім гурманам тут запропонують скуштувати запашний козацький куліш.Сьогодні українська народна етніка набуває небувалої популярності не тільки в Україні, а й у цілому світі. Отож підприємці щиро вірять, що завдяки відданості своїй справі і туризму вони зможуть поширити серед загалу інформацію про гончарство та неповторність Гавареччини із її колоритом і традиціями.«Команда проєкту «Таємниці України для тебе» відкривала таємниці створення гаварецької кераміки. Між двома туристичними центрами на Львівщині – Золочевом та Олеськом – розташовується село Гавареччина із давньою історією та традиціями. Тут живуть хороші люди, щирі і працьовиті. Гавареччина, як на невеличке село, має дуже багато принад. Перш за все, це чорна, сива чи «задимлена» кераміка. Колись у селі було понад 70 майстрів, тепер їх менше 10, але вони продовжують ремесло та популяризують його серед туристів. Дякуємо народному майстру Івану Луковському за чудовий для нас майстерклас.А також завітавши сюди ви зможете зустріти вояків УПА, відвідати музей-криївку, схрон воїнів УПА, скуштувати давні страви, а своєрідна «машина часу» Ігора Конашевича перенесе вас у минуле і ви зможете доторкнутись до нашої історії. Дякуємо усім за екскурсію та чудову атмосферу. Вдячні сім’ї Романишин за запрошення та організацію заходу», – зазначив Василь Вишиванюк.На початку 2021 року в Україні стартував Міжнародний культурно-соціальний проєкт «Таємниці України для тебе», метою якого є залучення громад до створення єдиної бази видів народних ремесел (особливості, історія походження, покрокова інструкція виготовлення), зібрання рецептів автентичної української кухні (історія походження страв та рецепти їх приготування), популяризація історичних, природних та культурних об’єктів із різних регіонів України (легенди, історія створення сіл/міст, цікаві розповіді про історичні та культурні пам’ятки). Співорганізаторами проєкту є БО «Благодійний Фонд «Чисті Серцем» та Центр української культури у м.Таллінн.