Новини Золочівщини
00:12, 03 вересня 2023
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У Золочеві під проїжджою частиною утворилася вирва глибиною до шести метрів

У Золочеві під проїжджою частиною утворилася вирва глибиною до шести метрів
Gazeta
Фото: НУС
2 вересня у Золочеві під проїжджою частиною на вулиці Січових Стрільців утворилася вирва глибиною до шести метрів.
У Золочеві під проїжджою частиною утворилася вирва глибиною до шести метрів

«На щастя, ніхто не постраждав, бо в цю порожнину міг би впасти автомобіль. Місто старе, підземні мережі не досліджені. Зараз проводимо обстеження. Після цього будемо ліквідовувати цю аварійну ситуацію.
Впродовж дня працівники МКП «Золочівводоканал» працювали над ліквідацією надзвичайної ситуації на вулиці Січових Стрільців у Золочеві. Розкопавши вирву, виявили з комунікацій лише кабелі електропостачання потужністю 10 тис Вольт, які спільно Золочівський РЕМом відключили. Детально все вивчивши, прийшли до висновку що ситуація спричинена плавуном. Отож, вирішили затрамбували плавун піском. У вирву ввійшло три фури піску. Комунальники вивезли ґрунт, засипали та втрамбували пісок.
У Золочеві під проїжджою частиною утворилася вирва глибиною до шести метрів

Згодом, коли все осяде, підсипемо щебінь та відновимо асфальтобетонне покриття.
Дякую Йосипу Барабашу, Ігору Бомку за безоплатну допомогу технікою та матеріалами в ліквідації цієї надзвичайної ситуації», - написав на сторінці у Фейсбук міський голова Золочева Ігор Гриньків.
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