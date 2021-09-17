Новини Золочівщини
13:51, 04 серпня 2023
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Компанія «Коудайс Україна» оголошує конкурс на посади

Компанія «Коудайс Україна» оголошує конкурс на посади
Gazeta
Фото: НУС
Компанія «Коудайс Україна»,
що виробляє високоякісні комбікорми, премікси
та концентрати для сільськогосподарських тварин
оголошує конкурс на посади:

– Оператор автоматизованих виробничих дільниць
– Механік-зварювальник (напіватомат, електрозварка)
– Електрик виробництва (КВПіА)
– Водій зерновоза (наявність закордонного паспорта, кат. CE)
– Вантажник
Пропонуємо:
– Позмінний графік роботи в с. Хильчиці,
– Офіційне працевлаштування,
– Забезпечуємо обідами та спецодягом,
– Достойну заробітну плату.
Звертайтеся: вул. Заводська, с. Хильчиці, Золочівський р-н, тел: 095-091-22-21.
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