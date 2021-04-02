Новини Золочівщини
У Хильчицях відкрився новий сучасний завод «Коудайс Україна»
У селі Хильчиці, що в Золочівському районі, відкрився новий сучасний завод «Коудайс Україна». Він спеціалізуватиметься на виробництві мінерально-вітамінних добавок для сільськогосподарських тварин.
На відкриття завітали Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, голова Львівської ОДА Максим Козицький, а також делегація з Нідерландів.
«Відкриття інноваційного заводу – це наступний крок в розвитку Львівщини. Всім відомо, що зараз Україна потребує реформ, іноземного капіталу для свого процвітання. Я радий, що сьогодні ми маємо приклад, коли два капітали (український та нідерландський) об’єднавшись, створюють такий чудовий об’єкт. Програма регіонального розвитку надалі в пріоритеті дій Президента та Уряду. Для нас, безумовно, важливо аби будувались нові виробництва, які позитивно вплинуть на економіку та забезпечать нові робочі місця», – запевнив міністр Олексій Чернишов.
Представлений новий завод в Україні входить до групи компаній «Коудайс» (Нідерланди) – світового виробника кормів, преміксів та концентратів для свійських тварин та птиці, загальною кількість понад 90 заводів у 60 країнах світу.
«Передові технології виробництва дозволять продукції бути конкурентоспроможною на вітчизняному ринку та допоможуть завоювати позиції на світовому. Переконаний, що це далеко не останній успішний проєкт на Львівщині», – сказав Тарас Висоцький.
Новий завод «Коудайс Україна» – це 8 поверхів новітнього спеціалізованого обладнання від провідних компаній світу, автоматизовані системи керування, автоматична лінія пакування та навіть роботизована техніка.
«Аби економіка в державі розвивалась, органи влади повинні створювати для цього необхідні умови. Сьогодні розбудовуємо дороги, покращуємо інфраструктуру, будуємо школи та спортивні майданчики та відкриваємо нові потужні підприємства. До прикладу, вчора в області запрацював перший в Західній Україні інноваційний селекційно-насіннєвий центр, а вже сьогодні ми відкриваємо сучасний завод з виготовлення кормів. Тим самим, ми показуємо чіткі результати, аби регіон став ще більш привабливим для інвестування», - наголосив голова ЛОДА Максим Козицький.
Продукція підприємства дозволяє суттєво збільшити конвертованість рослинних кормів у якісну м’ясну продукцію.
Будівництво заводу розпочали в 2020 році. Його потужність – 1500 тис. тон в місяць. Сума інвестицій склала – 7,8 млн євро.
Кожен гість мав змогу ознайомитись з потужностями заводу під час екскурсії, яку провели ТОП-спеціалісти.
На відкриття завітали Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, голова Львівської ОДА Максим Козицький, а також делегація з Нідерландів.
«Відкриття інноваційного заводу – це наступний крок в розвитку Львівщини. Всім відомо, що зараз Україна потребує реформ, іноземного капіталу для свого процвітання. Я радий, що сьогодні ми маємо приклад, коли два капітали (український та нідерландський) об’єднавшись, створюють такий чудовий об’єкт. Програма регіонального розвитку надалі в пріоритеті дій Президента та Уряду. Для нас, безумовно, важливо аби будувались нові виробництва, які позитивно вплинуть на економіку та забезпечать нові робочі місця», – запевнив міністр Олексій Чернишов.
Представлений новий завод в Україні входить до групи компаній «Коудайс» (Нідерланди) – світового виробника кормів, преміксів та концентратів для свійських тварин та птиці, загальною кількість понад 90 заводів у 60 країнах світу.
«Передові технології виробництва дозволять продукції бути конкурентоспроможною на вітчизняному ринку та допоможуть завоювати позиції на світовому. Переконаний, що це далеко не останній успішний проєкт на Львівщині», – сказав Тарас Висоцький.
Новий завод «Коудайс Україна» – це 8 поверхів новітнього спеціалізованого обладнання від провідних компаній світу, автоматизовані системи керування, автоматична лінія пакування та навіть роботизована техніка.
«Аби економіка в державі розвивалась, органи влади повинні створювати для цього необхідні умови. Сьогодні розбудовуємо дороги, покращуємо інфраструктуру, будуємо школи та спортивні майданчики та відкриваємо нові потужні підприємства. До прикладу, вчора в області запрацював перший в Західній Україні інноваційний селекційно-насіннєвий центр, а вже сьогодні ми відкриваємо сучасний завод з виготовлення кормів. Тим самим, ми показуємо чіткі результати, аби регіон став ще більш привабливим для інвестування», - наголосив голова ЛОДА Максим Козицький.
Продукція підприємства дозволяє суттєво збільшити конвертованість рослинних кормів у якісну м’ясну продукцію.
Будівництво заводу розпочали в 2020 році. Його потужність – 1500 тис. тон в місяць. Сума інвестицій склала – 7,8 млн євро.
Кожен гість мав змогу ознайомитись з потужностями заводу під час екскурсії, яку провели ТОП-спеціалісти.
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