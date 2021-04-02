У Хильчицях відкрився новий сучасний завод «Коудайс Україна»

У селі Хильчиці, що в Золочівському районі, відкрився новий сучасний завод «Коудайс Україна». Він спеціалізуватиметься на виробництві мінерально-вітамінних добавок для сільськогосподарських тварин.На відкриття завітали Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, голова Львівської ОДА Максим Козицький, а також делегація з Нідерландів.«Відкриття інноваційного заводу – це наступний крок в розвитку Львівщини. Всім відомо, що зараз Україна потребує реформ, іноземного капіталу для свого процвітання. Я радий, що сьогодні ми маємо приклад, коли два капітали (український та нідерландський) об’єднавшись, створюють такий чудовий об’єкт. Програма регіонального розвитку надалі в пріоритеті дій Президента та Уряду. Для нас, безумовно, важливо аби будувались нові виробництва, які позитивно вплинуть на економіку та забезпечать нові робочі місця», – запевнив міністр Олексій Чернишов.Представлений новий завод в Україні входить до групи компаній «Коудайс» (Нідерланди) – світового виробника кормів, преміксів та концентратів для свійських тварин та птиці, загальною кількість понад 90 заводів у 60 країнах світу.«Передові технології виробництва дозволять продукції бути конкурентоспроможною на вітчизняному ринку та допоможуть завоювати позиції на світовому. Переконаний, що це далеко не останній успішний проєкт на Львівщині», – сказав Тарас Висоцький.Новий завод «Коудайс Україна» – це 8 поверхів новітнього спеціалізованого обладнання від провідних компаній світу, автоматизовані системи керування, автоматична лінія пакування та навіть роботизована техніка.«Аби економіка в державі розвивалась, органи влади повинні створювати для цього необхідні умови. Сьогодні розбудовуємо дороги, покращуємо інфраструктуру, будуємо школи та спортивні майданчики та відкриваємо нові потужні підприємства. До прикладу, вчора в області запрацював перший в Західній Україні інноваційний селекційно-насіннєвий центр, а вже сьогодні ми відкриваємо сучасний завод з виготовлення кормів. Тим самим, ми показуємо чіткі результати, аби регіон став ще більш привабливим для інвестування», - наголосив голова ЛОДА Максим Козицький.Продукція підприємства дозволяє суттєво збільшити конвертованість рослинних кормів у якісну м’ясну продукцію.Будівництво заводу розпочали в 2020 році. Його потужність – 1500 тис. тон в місяць. Сума інвестицій склала – 7,8 млн євро.Кожен гість мав змогу ознайомитись з потужностями заводу під час екскурсії, яку провели ТОП-спеціалісти.