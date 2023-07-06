Новини Золочівщини
Внаслідок ворожої атаки 6 липня пошкоджено 14 житлових будинків, 12 господарських будівель та приміщення бібліотеки
6 липня 2023 року внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено майно жителів громади у селах Хильчиці та Велика Вільшаниця. «У селі Велика Вільшаниця пошкоджено 9 житлових будинків та 10 господарських будівель. У селі Хильчиці 5 житлових будинків та 2 господарських будівлі.
Також пошкоджене приміщення бібліотеки с. Хильчиці,» – йдеться у повідомленні Золочівської міської ради.
Також пошкоджене приміщення бібліотеки с. Хильчиці,» – йдеться у повідомленні Золочівської міської ради.
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